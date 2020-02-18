新华社杭州2月17日电 题：拦住“死神”的三位“掌门人”

新华社记者俞菀、唐弢

“又送来两个重症”“这个病兆比较典型，讨论一下”“你这里还有什么秘诀吗”……每天早上8点，浙江大学医学院附属第一医院例行会诊，三位“掌门人”一说话，数百人鸦雀无声。

浙大一院为浙江新冠肺炎重型危重型患者集中收治点，目前入院患者“零死亡”。综合监护室主任医师方强、呼吸内科主任周建英、感染病科主任盛吉芳，在成功抗击非典、禽流感后再度联手。

2月13日，一位96岁的危重症老人治愈出院。三位“掌门人”松了一口气。

“老人刚转来的时候，整个人的状态很糟糕，当时我们所有人都揪着一颗心。”方强说，只有病人活着，呼吸内科、感染病科的专家们才能发挥专长治好他们。

在综合监护室（ICU）里，方强想尽办法让老人活下来。加强呼吸机送氧、提高氧浓度、进行俯卧式通气……一套抢救流程下来，方强的工作服完全湿透，护目镜上满是雾气。“我们的作用是陪着病人挺过最危险的时刻，因为可能你一个转身，他的某项指标就发生突变。”

48小时后，方强从“死神”手上抢回了这位老人。随之而来的问题是，病人的机体功能如何，高龄又有慢性病的患者到底该如何用药？周建英、盛吉芳“坐镇”，会诊的医生们心里就稳了许多。

“老奶奶各脏器毕竟工作96年了，团队治疗时不光要考虑她肺部的问题，还要全面考虑她的心脏、肾脏、消化系统等。”因为骨折而坐在轮椅上的周建英，依然每天准时准点出现在会诊现场。

“新冠肺炎作为一种新发疾病，有很多超出我们认知的地方。危重病人救治，一定要注意细节！”周建英说，“人活一口气，呼吸科医生的心就是随着病人的这口气而跳动的。”

“还好老奶奶本身体质还行，经过抗病毒治疗，适当使用激素，同时进行高流量吸氧等，她恢复很好。”谈到患者痊愈，以严肃出名的盛吉芳眼里全是笑意。

类似的联合救治，每天都在发生。

三位岁数加起来将近200岁的专家，在国家诊疗方案基础上，摸索出了一套浙江的救治方法：中西医结合抗病毒治疗“组合拳”，控制住细胞因子风暴，高流量吸氧稳定病情，预防感染和营养支持。截至目前，浙大一院共收治确诊患者99人，治愈出院45人。

生死之间，看似“云淡风轻”，实则一路“枪林弹雨”。花甲之年的三位“掌门人”，脚步从未停歇。

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