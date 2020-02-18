崔天凯：需要警惕妨碍中美携手应对共同挑战的“政治病毒”

人民网华盛顿2月18日电 (记者 张梦旭) 自国内新冠肺炎疫情爆发以来，中国驻美国使馆积极开展公共外交活动。一方面介绍中国举国防控疫情举措，传递中方有信心、有能力打赢疫情防控阻击战的强音，突出中国“以人民为中心”的发展理念和推进国家治理体系和治理能力现代化的努力，展现中国同国际社会合作防控疫情的负责任大国形象，另一方面有力驳斥美方以疫情为机对中国的不实指控和抹黑，抵制“政治病毒”和“信息病毒”，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

2月1日，崔天凯大使在加州大学圣迭戈分校“中美关系论坛”上讲话指出，中国同疫情的斗争再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，必须携手应对困难和挑战。崔天凯大使还指出，我们需要警惕妨碍中美携手应对共同挑战的“政治病毒”。“可能有些人试图利用当前形势谋取政治或经济利益，甚至推动两国人民‘脱钩’。这样的企图违背人道主义精神，也悖离了两国人民的共同利益。”

与此同时，2月份以来，崔天凯大使先后接受美国全国公共广播电视公司、哥伦比亚广播公司、全国公共广播电台等主流媒体采访，就中国防控疫情、中美关系等介绍情况、阐述立场，不避敏感、直陈事实，有效发挥了增信释疑的作用。特别是在接受全国公共广播电台 “早间新闻”节目主持人英斯基普采访时，崔天凯大使强调，新冠肺炎疫情对任何政府、任何治理体系都是巨大挑战。挑战是前所未有的，中国的应对措施也是前所未有的。我们对武汉等城市实施封城，目的是为了阻止病毒传播，为了保护更多的人。我们当然付出了高昂的代价，但这么做是为了更广泛的全世界的利益。

中国驻美国使馆还借助新媒体渠道，利用推特和脸书账号推出了两百多条中国防控疫情内容的帖文，发布权威信息，介绍防控疫情努力，批驳不实言论，并传递美国各界特别是美国企业、团体、人士予我理解和支持的正能量。有美国网友留言说：“祝愿所有战斗在抗击新型冠状病毒疫情第一线的人健康、平安，我们是一家人，我们并肩战斗并将共同取胜。”还有的美国网友留言说：“某些国家的政客想把新型冠状病毒作为攻击中国政府和人民的政治武器，中国人民在抗击疫情时保持了团结。这个时刻，世界各国也需要在世界卫生组织的协调下保持合作。”

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