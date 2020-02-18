国际观察：从自信到焦虑 西方究竟“缺失”了什么？

人民网北京2月17日电（崔越、徐祥丽）2月14日至16日的第56届慕尼黑安全会议主题定为“西方缺失”，意在探讨西方影响力的衰退及其后果。按照主办方说法，“西方缺失”是指一种被广泛感受到的不安，这种不安源于“西方”持久目标的不确定性和“西方”共同立场的缺失。

有关分析人士指出，这种“缺失”源自于外部环境变化所造成的西方主导全球事务影响力的丧失，以及欧洲内部分裂势力上升所导致的彼此团结的丧失。西方内部的主要矛盾在于本届美国政府奉行“美国优先”战略，让美欧关系实际上处于破裂边缘。

美欧裂痕加深 影响力今非昔比

美欧分歧再次被摆上台面。

当记者提起法国总统马克龙邀请欧洲伙伴国家就法国战略核力量的威慑作用进行战略对话的言论时，北约秘书长立即驳斥道“欧洲已有核威慑力量，那就是北约的核力量”；

欧盟外交政策负责人约瑟夫博雷尔在会上表示，美国总统特朗普的“美国优先”政策已与欧盟自身利益背道而驰；

美国务卿蓬佩奥在会上夸耀“跨大西洋联盟死亡完全是夸大其词，西方即将取得胜利”时，马克龙立刻回怼，欧洲“正变成一个对未来没有自信的大陆”，欧洲应该停止当“美国的次要伙伴”。

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从“西方取胜”到“西方缺失”，反映出是“美国优先”政策实施日益加深美欧矛盾。在盟友关系中，美国屡次忽视欧洲利益让其心灰意冷：退出巴黎气候协定、伊核协定和中导条约；退出联合国教科文组织和人权理事会；大幅上调北约盟友军费……德国总统施坦因在此次慕安会上指出，美国的“再次伟大”是以“牺牲最亲密盟友的利益为代价的”。

中国现代国际关系研究院副院长冯仲平在接受人民网记者采访时表示，特朗普上台后不断推行的“美国优先”政策，导致大西洋两岸间的分歧和矛盾日益增大，战略互信显著下降，欧洲普遍开始对美国给欧洲的安全保障承诺产生怀疑。

“西方内部的主要矛盾在于本届美国政府奉行‘美国优先’战略。”波恩大学全球研究中心主任辜学武表示，“该战略让美欧关系实际上处于破裂边缘。美欧丧失主导全球事务的影响力。”

欧洲一体化成碎片 团结力荡然无存

“西方缺失”的主题，深刻反映了在百年变局下欧洲的焦虑和不安。马克龙指出，今年会议主题“西方缺失”恰恰说明西方正在走弱，面对越来越多的挑战。

回顾欧洲过去的十年，一体化进程遭遇了前所未有的挫折。内部团结力不断遭质疑，离心力加剧使得今天的欧洲如同一盘散沙。

冯仲平表示，欧洲内部分裂势力的上升是当下其面临的严重挑战。“英国脱欧虽未在其他成员国产生多米诺骨牌效应，但无疑助长了欧洲民粹主义和民族主义势力，严重牵制了欧洲一体化发展。又如，波兰、捷克等国坚持‘零移民’政策，加剧了东西欧之间的矛盾。”

中国社会科学院学部委员、国际学部副主任周弘认为，欧洲一体化进程仍遭受内部经济社会和制度因素带来的巨大挑战。她指出，欧洲内部增长迟缓、社会分离、政党呈现碎片化、政纲模糊、理性主义传统式微以及欧盟远离民众的制度设计等因素会继续加强民粹主义的势力，使得欧盟政治传统的“左”“右”分野逐渐转向“挺欧”与“反欧”分野。

所幸的是，在西方阵营面对内外冲突和对抗时，号召团结，接受全球力量格局变化的声音也已响起。马克龙在会议期间呼吁，欧洲需要团结一致、加快脚步，着眼投资未来。《2020年慕尼黑安全报告》认为，西方各国必须接受全球力量格局变化的结果，与之共存。

“牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。” 要解决西方缺失的问题，与其在会议上争论不休，不如从根本上转变心态和视角。正如王毅外长在慕安会上的演讲所说：“我们有必要摆脱东西方的划分，超越南北方的差异，真正把这个赖以生存的星球看作是一个生命共同体。我们有必要迈过意识形态的鸿沟，包容历史文化的不同，真正把我们这个国际社会看作是一个世界大家庭。”

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