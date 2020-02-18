灾难无情,人有情 武汉我想对你说

穆罕默德（苏丹）

我见过许多美丽的风景，有波澜壮阔的大海，有喧闹繁华的都市，也有苍茫的西北大草原……这些，在我眼里都算不上最美。有一面普通的墙，却深深印刻在我的心中，已然成为我心中最美的风景。

回忆2014年我在大学的时候，当时是在西北师范大学，期间我去了武汉，并游览了黄鹤楼，忽然我想起了毛泽东的《菩萨蛮·黄鹤楼》：

茫茫九派流中国， 沉沉一线穿南北。 烟雨莽苍苍， 龟蛇锁大江。 黄鹤知何去？ 剩有游人处。 把酒酹滔滔， 心潮逐浪高！

黄鹤楼，楼高5层，总高度51.4米，建筑面积3219平方米。黄鹤楼内部由72根圆柱支撑，外部有60个翘角，就像今天开放的中国，向世界人民伸开她包容的双臂，欢迎世界各国的朋友。

如今，武汉新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心 ,牵动着全世界人民的心。大家都伸出援手，纷纷捐钱捐物。金钱有价，真情无价。每一份爱心都凝聚着最纯真无私的爱，点燃一颗颗即将熄灭的心，大家心心相印，同舟共济，患难与共，齐心协力，一起向前走！

这些催人泪下、感天动地的画面永远定格在历史的瞬间，不需要任何华丽的语言。大家都义无反顾、心甘情愿地付出，因为这个世间只有爱，武汉更需要世界人民的爱。

世界上许许多多国家、地区都为中国加油，为武汉加油！让世界多一份爱心，灾区就多一份希望。中国加油！武汉加油！

（作者系穆罕默德（苏丹），扬州大学博士生）

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