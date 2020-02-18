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英国连续两周被风暴横扫 水灾警告数量创历史记录

2020年02月18日08:21  来源：人民网-国际频道
 
英国气象部门的网站上，水灾警告布满地图。
英国气象部门的网站上，水灾警告布满地图。

人民网伦敦2月17日电 （杨波）继此前风暴席亚拉之后，又一个名为丹尼斯的风暴在上周末席卷英国全境，截至2月16日夜全英共发出超过700个水灾警报，很多住家被水淹，还有一些地区发生了停电。

据英国环境署洪水和海岸管理部门负责人介绍，2月16日晚上英格兰发出的水灾警告已经达到了创纪录的624次，他表示，由于此前风暴希亚拉造成地面条件饱和，造成了英国各地的严重洪灾。

据南威尔士警方称，强降雨导致多处洪水和山体滑坡。一个在当地进行度假的家庭告诉英国广播公司记者，消防员在凌晨4点叫醒他们，告诉他们由于乌斯克河决堤因此必须撤离，但是河水迅速涌入屋内并涨到屋顶。

英国运输大臣格兰特表示，英国政府正在“加大应对极端天气的反应”，他表示政府已经在一个六年计划中投入了24亿英镑，在该阶段计划明年到期后，将再投入40亿英镑用于下一个六年计划。新任环境大臣乔治否认政府被风暴丹尼斯引发的洪水措手不及，他表示“政府不可能在极端天气情况发生时做到对每一个家庭都进行保护，但是政府已经尽了最大努力，包括持续的资金投入。”

全英的道路、铁路交通和航空运输也受到了干扰，2月16日早晨就有170个航班被取消，至少2.5万乘客行程受到影响。根据英国国家铁路的数据，19家铁路公司受到影响，南威尔士以及英格兰和苏格兰的部分地区铁路线路停止运行。英格兰高速公路局称强风和洪水造成部分高速路和快速路关闭。

截止到2月17日，全英仍然有300多个洪水警报保留，其中有5个为严重级，这意味着有可能造成生命危险。风暴丹尼斯已经造成了4人死亡，警方推测另一名女性失踪者也已死亡。48小时内的降雨量已经达到了英国平时一个月降雨量的总和。

在野的工党抨击说，政府在如此严峻的情况下仍不召开内阁紧急会议，而四处泛滥的洪水则表明政府在应对气候危机方面做得还不够。唐宁街10号首相府表示，虽然首相目前没有前往受灾地区视察，但是一直在及时关注最新信息。

此前一周的周末，风暴席亚拉给英国带来了184毫米的降雨和时速达到97英里的阵风，这导致数百个房屋被洪水淹没，超过50万人受到断电影响。

(责编：于洋、燕勐)
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