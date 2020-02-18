法国警告英国：欧英谈判或将成“手撕战”

法国16日警告英国，欧洲联盟与英国的贸易谈判可能陷入激烈“血战”，就渔业权等议题“互撕”。法方同时看淡欧英今年年底前达成协议的可能性。

英国回应说，不求欧盟给予特殊对待，只愿获得类似加拿大等友国与欧盟达成的贸易条件。

【法国期“血战”】

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂当天在慕尼黑安全会议期间说，欧英谈判“贸易议题和未来关系机制”时“将相互手撕”，“但这是谈判的一部分，每一方都会捍卫自身权利”。

英国1月31日正式脱离欧盟，随后进入“脱欧”过渡期，与欧盟的贸易维持现状。双方希望在今年年底过渡期结束前就未来关系涵盖的贸易、安全等议题达成协议。

法新社报道，英国以外的27个欧盟成员国正就未来关系提出各自要求，其中法国立场尤其强硬，牵头多国公开主张今后继续在英国水域内捕鱼。但英国希望全面自治，限制欧盟渔民进入。

来自法国渔业大省布列塔尼的勒德里昂16日说，如果欧盟船只被禁止进入英国水域，法国将呼吁欧盟禁止英国在欧洲大陆销售渔获。他说，英国人“把超七成渔获都卸在”欧洲大陆，法国政府不会就这一议题“妥协”。

英国“脱欧”后英欧关系谈判定于下月开始。双方就相关议题已显现冲突。负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶先前指出，欧盟首要关注渔业和安全议题，以及确保欧盟企业获得公平贸易条件。

巴尼耶上周说，英国不应自欺欺人，以为欧盟会不设任何附加条件便允许英国金融服务企业进入欧盟市场。

勒德里昂16日对欧英今年年底前达成协议表示怀疑。他说：“希望谈判尽快完成，但双方要探讨大量议题和一些难点问题。”

【英国吁“公平”】

就法方警告，英国政府很快回应说，双方仍可能“友好合作”。首相府一名发言人说，英国“没有要求任何特殊、定制或独一无二”的待遇，只希望与欧盟达成类似欧盟与加拿大等友好国家业已达成的协议。

英国《泰晤士报》17日报道，英国“脱欧”谈判代表上周已确定立场。首席代表戴维·弗罗斯特定于17日晚在比利时布鲁塞尔发表演讲，公布英国所设与欧盟未来关系愿景。

英国政府新近完成的一份评估报告认为，欧盟与加拿大、韩国和日本磋商贸易协议时设置的条件较宽松，包括同意取消至少98%的关税，但欧盟起草的对英贸易谈判要求较严格。

英国“脱欧”谈判代表已就今后不再遵守欧盟在税务、劳工权益和环境保护方面的法规准则达成一致。他们还会明确提出，英国希望获得与其他国家相同的条件。

按照《泰晤士报》的说法，如果法国获得其他欧盟成员国支持、对欧英谈判继续立场强硬，英国首相鲍里斯·约翰逊所设年底谈妥协议的目标可能难以实现。

约翰逊本月早些时候说，如果双方届时谈不拢，英国要作“全球自由贸易的提倡者”，即宁愿接受欧盟关税也不接受欧盟法规准则。（海洋）（新华社专特稿）

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