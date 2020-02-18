综述：蝗灾肆虐多国　非洲之角最重

新华社北京2月17日电 联合国粮农组织日前发布报告显示，一场大范围的蝗虫灾害席卷了从西非到东非、从西亚至南亚20多个国家，受灾面积总计1600多万平方公里。

联合国粮农组织表示，非洲之角是此次蝗灾的重灾区，其中埃塞俄比亚、吉布提、索马里遭遇25年来最严重蝗灾，而肯尼亚正经历70年来最严重蝗灾。报告说，目前非洲之角的蝗虫还在不断繁殖，在3月和4月会形成新的蝗虫群，进一步加剧埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚蝗灾。

报告说，在埃塞俄比亚，蝗灾使2200多万人口的粮食短缺问题雪上加霜。该国农业部统计，约有6.5万公顷作物受灾。埃塞俄比亚政府呼吁加强区域和国际合作，避免蝗灾向更多国家蔓延。

据吉布提和粮农组织共同发布的报告，蝗灾进一步加剧了吉布提的粮食安全问题，在这个东非小国100多万人口中，有28万人面临饥荒。全国1700个农牧场中，有80%以上被蝗虫侵害。

乌干达政府间发展管理局说，乌干达出现了一个长60公里、宽40公里的蝗虫群，一天可移动150公里。这次蝗虫入侵与气候变化有关。

在2月9日至10日召开的第33届非盟峰会上，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会对非洲空前的蝗灾做出迅速反应，向受灾的非洲国家提供援助，并有效控制蝗灾蔓延。联合国粮农组织副总干事塞梅多在峰会期间表示，蝗灾进一步加剧了非洲人道主义危机。在撒哈拉以南非洲有2.39亿人正遭受饥荒和营养不良。

巴基斯坦国家粮食安全部植被保护局负责人纳兹介绍，目前在该国肆虐的蝗虫去年3月从非洲入侵西南部的俾路支省，去年底蔓延到东部的信德省和旁遮普省。据当地农业部门统计，蝗灾已影响俾路支省超过4.5万公顷农田，损失约3000万美元。纳兹表示，巴政府本月初宣布进入灭蝗国家紧急状态，并拨款4700万美元应对蝗灾。从去年6月开始，巴政府在信德省和旁遮普省用飞机播撒杀虫剂，取得一定成效。

据印度媒体报道，沙漠飞蝗自去年5月开始进入印度，并于去年底至今年初达到顶峰。此次蝗灾主要集中在印度西部拉贾斯坦邦和古吉拉特邦，其中拉贾斯坦邦受灾面积超过36万公顷，古吉拉特邦受灾面积有1.8万多公顷。芥菜、蓖麻、孜然和小麦等农作物损失严重，甚至面临绝收。截至目前，除拉贾斯坦邦零星地区外，印度蝗灾已基本结束。但印度政府发布预警称，今年6月印度和巴基斯坦或将迎来更严重蝗灾。

自1月中下旬以来，也门西南部平原地区和部分山区遭遇蝗灾。此时正值也门最佳粮食种植季，蝗灾侵蚀着原本就脆弱的农业生产。2月11日，也门蝗虫防治中心宣布全国处于蝗灾蔓延的警戒状态，呼吁农业和灌溉部等部门采取紧急干预措施，防止蝗灾进一步扩散。也门蝗虫防治中心指出，气候和环境条件是导致蝗虫繁殖和扩散的重要因素。此外，来自非洲和邻国的大量蝗虫也给防治工作带来很大困难。如果蝗灾继续蔓延，将对整个阿拉伯半岛粮食安全构成威胁。

目前伊朗南部的霍尔木兹甘省、东南的锡斯坦-俾路支斯坦省正遭遇蝗灾，受灾面积为2000多公顷。联合国粮农组织警告蝗虫将入侵伊朗中部的克尔曼省和东南部贾兹穆里安湖区。伊朗前农业部长马哈茂德·霍贾提说，如果不及时采取适当措施，蝗灾将威胁伊朗的粮食安全。伊朗植物保护组织发言人穆罕默德·礼萨·米尔17日表示，目前已准备好应对蝗虫群。本次蝗虫和去年4月登陆伊朗的蝗虫种类相同，受灾人口预计为去年的20%至30%。伊朗去年应对过蝗灾，本次有信心把果园和农场的损失降到最小。

据当地媒体报道，1月中旬以来，大批沙漠蝗虫越过海岸线进入沙特阿拉伯，入侵利雅得、加西姆、哈伊勒和东部省4个地区的农业区。沙特环境、水和农业部近日表示，通过76个现场小组和18个勘探小组的努力，他们已在14万多公顷土地上对蝗虫进行了熏蒸。（参与记者：白林、王守宝、张改萍、刘天、赵旭、王薇、聂云鹏、陈霖、涂一帆）

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