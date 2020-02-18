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综述：日本新冠肺炎疫情处于早期阶段

2020年02月18日08:12  来源：新华网
 

　　新华社东京2月17日电 综述：日本新冠肺炎疫情处于早期阶段

　　新华社记者华义

　　截至17日，日本确诊新型冠状病毒感染者总数超过500人，其中大部分为“钻石公主”号邮轮上的乘客。讨论疫情对策等问题的专家组认为日本国内疫情处于早期阶段。

　　日本厚生劳动省17日宣布，在“钻石公主”号邮轮新一批接受检测的504人中，有99人被确诊感染新冠病毒。至此，这艘共有约3700人的邮轮上有1723人接受了检测，确诊感染者总数已达454人。

　　19日，邮轮船员和乘客将结束隔离观察期，日本政府届时将允许未感染者下船，感染者将被送入医院接受治疗。

　　截至发稿时，除该邮轮确诊乘客外，日本17日新增6名感染者，包括参与邮轮检疫工作的一名厚生劳动省职员，以及照顾过日本首个死亡病例的一名护士。日本新冠病毒感染者总数达到519人。

　　日本讨论疫情对策等问题的专家组16日举行首次会议。专家组组长、日本国立感染症研究所所长胁田隆字在会上表示，日本国内现在处于新冠肺炎疫情发生早期阶段，可以预计将进一步发展。

　　日本首相安倍晋三16日说，事态时刻在变化，他要求大幅强化检测和筛查体系，全力扩充和强化治疗和咨询体系。他表示将把接收患者的医疗机构从目前的726家增加至800家。据日本媒体报道，应日本厚生劳动省请求，位于爱知县的藤田医科大学冈崎医疗中心已将原定4月开业的拥有400个床位的医院用于收治新冠病毒感染者。

　　日本厚生劳动省17日还发布指导意见，要求发烧37.5摄氏度以上持续超过4天或感到非常乏力和呼吸困难者及时向当地保健所咨询，同时呼吁民众若出现发烧等症状，停止上班或上学，避免外出并每天记录体温。厚生劳动省和各地方政府都已开设咨询电话。

　　厚生劳动省也放宽了人们接受检测的条件，即使没有去过疫情较严重的地区，没有相关接触史，只要怀疑被感染也可接受病毒检测。日本国立感染症研究所等机构一天最多可处理3000个以上的检测样本。

　　日本东京马拉松赛事组委会17日宣布，受疫情影响，原定于3月1日举办的东京马拉松赛事将取消大众选手组比赛，只保留精英组赛事。参赛选手规模将从约3.8万人缩小至约200名专业选手。日本宫内厅当日也宣布，将取消计划于本月23日德仁天皇生日当天举行的民众朝贺活动。

　　不过，日本东京奥组委表示，计划在7月24日开幕的东京奥运会将如期举办。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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