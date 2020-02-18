蝗灾侵袭印度和巴基斯坦部分地区

据印度媒体报道，自今年1月中旬以来，印度古吉拉特邦和拉贾斯坦邦遭受严重蝗灾袭击，受灾面积超过20万公顷，近三成农作物受损，数十万农民生产生活受到影响。2月17日，印度农业部门组织工作组赴灾区调研，评估此次蝗灾的影响。

印度农业和农民福祉部国务部长卡拉什·乔达里表示，印度已做好应对蝗灾的准备，并将采取有力措施全力抗灾。印度中央政府近期将集中新购60台配备最新技术的专用喷雾器，同时配合直升机和无人机作业，对受灾地区进行空中农药喷洒。

除印度之外，巴基斯坦东部地区也持续遭到蝗灾侵袭，棉花、小麦、玉米等大量农作物受损。今年早些时候，巴基斯坦政府宣布该国进入紧急状态以应对严重蝗灾，保护农作物和农民利益。目前，印度还与巴基斯坦举行了五次高级别工作会议，研究如何共同抗击蝗灾。

此前，东非地区蝗灾肆虐，导致当地粮食危机加剧。联合国粮农组织的报告称，造成此次蝗灾的沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏力的迁徙害虫，蝗灾最严重时1平方公里内最多可达数千万只蝗虫，一天吃掉的粮食相当于3.5万人的口粮。

粮农组织官员已经分别访问了印度和巴基斯坦，为当地应对蝗灾提供支持。粮农组织首席蝗虫专家基思·克雷斯曼称赞印度政府为遏制灾情所作的努力。联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，巴基斯坦的蝗灾情况目前已得到控制，但“我们必须尽快开展工作”，调动空军力量以空中喷雾控制虫群。否则到4月份蝗群大量增加时，将带来更大破坏。粮农组织已与巴基斯坦签署了一项蝗虫防治技术合作项目协议，粮农组织将为蝗虫检测提供技术支持，并向巴基斯坦提供70万美元，用于对抗蝗灾的应急措施。

印度农业专家德拉克·夏尔玛对本报记者表示，此次蝗灾对印度本土的农业生产和经济影响较大，如果无法得到有效控制，可能将进一步影响南亚其他国家。夏尔玛认为，此次蝗灾主要在南亚、西亚、东非等地暴发。尽管粮农组织事先对此进行了预警，但对印巴而言仍显得有些准备不足。他表示，在印巴两国肆虐的蝗虫属于沙漠蝗虫，考虑到该地区的地形条件，蝗虫经印度或巴基斯坦向中国境内迁入的可能性很小。

（本报新德里2月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 17 版）

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