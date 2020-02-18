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欧盟谴责美国放松地雷使用限制

本报驻比利时记者  任  彦

2020年02月18日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　欧盟日前发表声明，严厉谴责美国放松反步兵地雷使用限制。声明称：“此举破坏了限制使用反步兵地雷的国际准则，该准则在过去20年里保护了成千上万人的生命。对于欧盟来说，任何时间、任何地点、任何人使用反步兵地雷都是完全不可接受的。”

　　美国白宫最近宣布，取消奥巴马政府限制使用反步兵地雷的政策。白宫声明称，此前的政策增加了美军的作战风险，使美军处于“严重不利”局面。白宫方面还表示，美国的新政策授权军事指挥官使用非永久性反步兵地雷，意味着他们有一段时间后摧毁或拆除地雷的机制。

　　反步兵地雷是指设计成在人员出现、接近或接触时爆炸使一名以上人员丧失能力、受伤或死亡的地雷，该地雷对无辜平民构成严重威胁。根据非政府研究机构“地雷和集束弹药监测”组织去年11月发布的最新年度报告，在1999年到2018年间，地雷爆炸造成超过13万人伤亡，其中绝大部分是平民。

　　1997年12月3日，121个国家和地区的代表签署《渥太华禁雷公约》。该公约于1999年3月1日正式生效，到目前为止，已有164个国家和地区加入其中，美国未加入该公约。2014年，美国奥巴马政府决定禁止美军在朝鲜半岛以外地区使用反步兵地雷，同时不制造、不采购反步兵地雷，也不更新现有库存，并声明正积极寻找办法，以遵循并最终使美国加入该公约。

　　欧盟对外行动署发言人维珍妮·巴图·亨里克森在声明中表示：“美方重新批准使用杀伤性地雷，不仅与国际扫雷行动直接矛盾，而且对以规则为基础的国际秩序产生负面影响。”有分析称，欧盟声明代表欧盟所有成员国的共同立场，而其中大多数是美国的传统盟友，欧盟对美国如此强烈和正式的批评十分罕见。美国政府此次遭到欧盟强烈谴责，说明美方扩大使用地雷的政策不得人心。

　　美国政府的决定在本国也招致批评。美国参议员伊丽莎白·沃伦认为此举“令人厌恶”；著名反战活动家乔迪·威廉斯认为这一政策改变是“严重倒退”，向那些致力于消除地雷危害的人们传递了一个错误信息。

　　分析认为，美国此举的真实目的是谋求单方面军事和战略优势。欧洲舆论指出，近年来美国严重破坏现有军控与防扩散法律体系的权威性和有效性，加剧国际关系紧张，破坏大国战略互信，冲击国际核裁军和军控进程，威胁有关地区和平与安全。如果美国政策制定者继续奉行所谓“美国优先”的单边主义思维，将对国际秩序带来更大冲击。

　　（本报布鲁塞尔2月17日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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