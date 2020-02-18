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警惕“绿天鹅”来袭（环球走笔）

李应齐

2020年02月18日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　国际清算银行近日发行了一本题为《绿天鹅》的新书，首次探讨可能引发下一次金融危机的“绿天鹅”事件。与“黑天鹅”不同，“绿天鹅”指的是气候领域可能出现的极具破坏力的现象，它可能给社会生活和经济增长造成巨大财产损失，进而引发金融领域的动荡及风险。

　　“意外性、巨大破坏性、事后可解释性”是“黑天鹅”事件的三大特性；在研究者看来，“绿天鹅”事件的风险更加突出和迫在眉睫。首先，气候变化风险在未来更可能成为某种现实，而不是意外；其次，气候灾难的破坏性可能更为严重，甚至可能对人类构成生存威胁；第三，气候灾害给社会和经济带来的连锁反应将更加复杂和难以分析。

　　如此强烈的风险预警，提醒人们要警惕气候变化。据世界气象组织的统计分析，2019年是有记录以来第二热的年份，2010年至2019年是有记录以来最热的十年。由于全球气候变暖，世界各地的冰川正在加快消融，海平面以平均每年3.6毫米的速度上升，海水酸性比工业化初期增加了26%，百年一遇的热浪和洪水变得越来越频繁……人类赖以生存的生态环境正面临巨大破坏和威胁。联合国秘书长古特雷斯警告说，由于气候变化危机，“我们的星球正在燃烧”。

　　过去一段时期，世界各地频现极端气候灾害，让不少人忧思“世界到底怎么了”：2019年亚马孙森林大火让人们痛惜“地球之肺”被烙下巨大伤痕；澳大利亚森林大火过火面积超过10万平方公里，造成113种本土物种面临生存威胁，预计直接经济损失达50亿澳元（1澳元约合4.7元人民币）；沙漠蝗虫席卷非洲和亚洲多国，威胁数千万人的粮食安全；南极气温首次突破20摄氏度，极地动物的生存环境正被加速破坏……这些灾害的成因复杂，但都与气候变化密切相关。

　　“气候变化是真实存在的，人类活动是导致其发生的主要原因。”联合国政府间气候变化专门委员会的研究指出，在经历了工业化、砍伐森林和大规模的农业生产之后，大气中温室气体的含量增长到了300万年来的最高水平。伴随着人口增长、经济发展，温室气体排放还在继续增加，全球气温升高还将继续。

　　避免气候变化带来的真实风险，需要世界各国的切实行动。虽然个别国家退出，但是旨在减少温室气体排放的《巴黎协定》仍有近200个国家和地区参与。在中国，“绿水青山就是金山银山”的理念正深入人心；在德国，政府出台《气候保护法》，首次以法律形式确定中长期温室气体减排目标；在法国，多所学校启动“将生态问题注入教学”的项目，提供更多的课程帮助学生理解生态保护的重要性；在英国，央行英格兰银行将对全国的银行和保险公司进行压力测试，了解其对气候变化风险的承受能力……这样的行动越多，“绿天鹅”的风险才能被抑制，人类期盼的绿色福祉才会不断增加。

　　越来越多人感觉到，气候变化是人类“21世纪的一场战斗”。面对这场战斗，人类没有退路，必须全力以赴。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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