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第五十六届慕安会举行  中国主张引发共鸣

践行多边主义 谋求共同发展（国际视点）

本报驻德国记者 花 放

2020年02月18日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　刚闭幕的第五十六届慕尼黑安全会议以“西方缺失”为主题。在西方一些国家用警惕和怀疑的目光审视“非西方”崛起之时，中方通过慕安会这一平台响亮发声，呼吁各国跨越东西差异，践行多边主义，谋求共同发展。中国主张受到多方高度关注，引发广泛共鸣。

　　

　　2月14日至16日，第五十六届慕尼黑安全会议（慕安会）在德国南部城市慕尼黑举行，来自各国政界、商界和学术界等领域的500多名代表参会。与会嘉宾围绕会议主题“西方缺失”以及当前国际热点问题展开讨论。中国国务委员兼外长王毅应邀出席会议。

　　在慕安会这个西方搭建、西方唱主角的舞台，许多欧美与会人士感叹和反思“西方缺失”。有专家指出，从全球视野来看，在遭遇越来越多内外挑战的背景下，西方囿于“西方圈子”的得失，显得过于狭隘。全球化时代，无论东方西方，抑或是南方北方，各方应摒弃零和思维，共沐阳光、共担风雨，结成命运共同体，谋求共同发展。

　　美国抹黑华为说辞遭到反驳

　　14日会议第一天，有关华为的讨论成为各方关注的焦点之一。在当天下午的一场讨论中，美国国会众议院议长佩洛西在发言中强硬要求各国在建设5G网络时远离中国科技公司华为。她宣称，让中国主导5G就是“选择专制而非民主”，中国正试图通过华为来“输出数字专制，实行经济报复，威胁没有采用其技术的国家”。

　　互动环节，与会的中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹提问。傅莹指出，技术只是一种工具，改革开放40多年来，中国引入了各种各样的西方技术，多家西方科技企业在中国都很活跃。中国所使用的前4代移动通信技术都来自西方发达国家，而中国依旧保持了自己的政治制度。中国共产党领导的政治体制取得了成功，并没有受技术的威胁。“为什么引进华为的5G，就会对西方国家政治制度产生威胁呢？您真的认为民主制度如此脆弱，会受到华为的威胁？”现场响起了热烈掌声。

　　对这一问题，佩洛西面无表情、答非所问，只是重复此前的批评言论。

　　15日，在一场美国国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀以及北约秘书长斯托尔滕贝格参加的对话活动中，美国高官继续对华为进行毫无根据的指责。

　　与会嘉宾并不买账。爱沙尼亚前总统托马斯·伊尔韦斯在互动环节向埃斯珀提问：“美国一直让我们不要用华为，难道你们给出别的选项了吗？”埃斯珀尴尬承认，确实没有替代的选择，并表示会在此后的北约会议中继续讨论。

　　事实上，欧洲不少国家经过独立判断和论证，已经做出了选择。1月底，英国政府决定让华为“有限”参与5G建设；德国执政党联盟在日前通过一份内部文件，强调不反对华为参与德国5G基础设施建设。正如王毅在会上回答有关华为的问题时所言：“这才是公正的做法，也符合市场经济的原则。相信欧洲国家都会独立自主地做出明智选择。”

　　多边主义主张引发强烈共鸣

　　15日，王毅在会场主厅发表演讲，讲述了中国人民在习近平主席坚强领导下，众志成城抗击新冠肺炎疫情的故事，表示中国政府采取的严格彻底举措正在显现效果，中国完全有信心、有能力、有把握战胜这场疫情。中国并不是孤军作战，国际社会也给予了中国宝贵的精神支持和物质援助。各国人民同中国人民的友情在共同抗击疫情中得到了升华。

　　王毅表示，疫情让人们再次认识到，这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题彼此转化的时代。加强全球治理，增进国际协调是当务之急。我们有必要摆脱东西方的划分，超越南北方的差异，真正构建人类命运共同体。王毅就全球化背景下如何践行多边主义提出四点看法：应当谋求共同发展；大国应当身体力行；应当维护国际准则；应当树立共同体意识。

　　中方主张引发各方共鸣。多位与会嘉宾都表达了类似的观点，印度外长苏杰生表示，在当前不断变化的世界秩序中，西方国家应该思考如何更好地与来自不同地区、有着不同历史文化背景的伙伴合作。他认为，一个多边的世界就是“西方缺失”的世界，多边主义需要更多的“西方缺失”，多边主义不能仅仅依赖西方。

　　韩国外长康京和认为，西方国家应当正确面对非西方大国的崛起，在当前国际环境中，多边主义应该凌驾于“西方”这个概念之上，多边主义所依据的价值观不能仅由西方决定。她希望，各国能够与志同道合的伙伴共同努力为多边主义发展探索新机遇。

　　中国抗疫努力获得高度赞赏

　　15日，会议主办方专门组织了一场有关新冠肺炎疫情的讨论会。与会专家纷纷称赞中国及时采取严格的防控措施，呼吁给予中国更多支持，坚信中国必将取得抗击疫情的胜利。

　　世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任迈克尔·瑞安认为，中国政府执行了果断有效措施，对疫情反应迅速有力，为世界防控疫情提供了经验。全球卫生政策中心副主席斯蒂芬·莫里森表示，新冠肺炎疫情暴发后，中国领导人和各级政府高度重视，防控疫情的动员工作令人印象深刻。

　　德国联邦疾病防控机构罗伯特·科赫研究所所长韦勒在接受本报记者采访时表示，中国承担着巨大压力，采取了大量有力的措施对抗疫情，为遏制疫情蔓延作出了贡献。这是一项艰巨的任务，必须对中国表示感谢。

　　世界卫生组织总干事谭德塞15日赶赴慕尼黑通报疫情发展情况。谭德塞原计划只发言5分钟，最后足足介绍了10多分钟。他表示，中国从源头上遏制疫情的措施为世界争取了时间，延缓了病毒向世界其他地区传播，这令人感到欣慰。谭德塞强调：“我已经多次称赞中国，我还会继续这么做。”

　　（本报慕尼黑2月17日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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