德国打击针对老年人的跨国诈骗

德国北莱茵—威斯特法伦州（简称“北威州”）警方近日与土耳其警方联动，分别在北威州与土耳其境内发动突袭，对一个冒充警察实施诈骗的跨国犯罪团伙进行收网抓捕，共抓获28名犯罪嫌疑人。德国联邦刑事警察局称，该犯罪团伙长期在土耳其通过“遥控”方式，指使手下针对德国退休老人诈骗作案。据当地报纸报道，该团伙近年来作案70余起，绝大多数受害者是老年人，骗取现金、贵重物品的价值累计超过300万欧元。

参与此次联合行动的德国奥斯纳布吕克市警察局局长米夏尔·马思曼表示，此次行动基本捣毁了该诈骗团伙的犯罪组织架构和网络，未来警方将持续打击此类诈骗行为。

冒充警察实施诈骗的罪犯多在德国境外设立假冒的“警方呼叫中心”，谎称老人的储蓄或珠宝等贵重物品已被盗窃团伙锁定，并表示会派“警察”上门援助。随后，德国境内的“下线”冒充警察上门“援助”，并称可以帮老人代为保管财物。老年人通常警惕性较弱，不善于通过各类渠道核实对方身份，往往信以为真，为保财产安全，悉数交出储蓄。

此外，德国老人多数不与子女同住，行动不便，也为犯罪分子逃脱创造条件。去年8月，独居北威州达特尔恩市的一位退休老人报警称，两名“警察”上门责令其缴纳186欧元的行政罚单。然而，“警察”身上的绿色旧款制服引起了老人的疑心——北威州警方早在十几年前就淘汰了这一款式。尽管老人及时报警，两名假警察还是在警方抵达前逃之夭夭。

根据警方公布的调查数据，2017年，德国共发生类似诈骗案件7592起，合计损失金额超过2000万欧元；2018年，案件总数迅速飙升至17438起，涉案金额高达4000万欧元。德国警方承认，在统计数据外，还有相当一部分老年受害者因为好面子等原因没有报警。

针对这一较新的犯罪趋势，德国各联邦州陆续采取应对措施。柏林刑事调查局于2018年成立了专项调查小组，定向打击此类诈骗。柏林刑事调查局发言人称，此类案件给受害的老年人带来了经济损失和心理创伤，也严重损害了警方在民众中的声誉，不容忽视。新乌尔姆市警方另辟蹊径，于今年1月起向社会征集“合作伙伴”，向其培训反诈骗技巧，包括在接到假警察电话后套问对方信息，以协助警方搜集更多犯罪证据，或是假装受骗上当，与警方合作在家守株待兔，等待假警察自投罗网。

巴伐利亚州警察局的“老年人告知老年人”项目则通过招募退休警官为志愿者，定期面向老年人组织各类讲座，分享最新的诈骗案例和防范手段。项目志愿者之一、前警官沃尔夫冈·埃尔哈特说：“我的工作经验让我非常了解这些诈骗案件的特点与危害性。”

经过一年的努力，已有150余人参与讲座课程，更有多名老人就此话题与埃尔哈特进行了深度交流。巴伐利亚州警察局首席刑事调查官达科玛·贝特科表示，同龄老人之间的沟通更为有效。参与者普遍乐于向身边的同龄人分享了解到的信息，这进一步扩大了警方的宣传力度。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)