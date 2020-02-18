阿根廷与IMF讨论债务重组方案

国际货币基金组织（IMF）代表团日前抵达阿根廷，对阿根廷政府债务进行审查，与阿根廷政府讨论并确定债务重组方案。据当地媒体报道，阿根廷政府希望能推迟偿还IMF救助贷款的日期，以确保阿根廷的偿债能力。

当前，阿根廷经济面临严重财政赤字、高通胀和金融市场动荡等多重挑战。不少机构预测，2020年阿根廷经济将继续萎缩。阿根廷政府提出一项法案草案，建议把恢复国家公共债务的可持续性作为当前政府经济工作的优先事项。

阿根廷副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔此前曾表示，在阿根廷经济结束衰退之前，政府无法偿还IMF的救助贷款。因此，与IMF就救助贷款条件进行谈判，避免出现违约对阿根廷经济至关重要。因为债务逾期将引起阿根廷信用评级下降，导致更难获得第三方贷款。

分析人士称，阿根廷外汇储备不足，将面临巨大违约风险。此外，当前阿根廷财政赤字严重，通胀高企，能否落实高福利的社会保障政策仍有待检验，这无疑将增加阿政府在谈判中的难度。今年3月，新政府将面临新一笔债务到期，因此阿根廷经济部长马丁·古斯曼将3月底定为谈判实现债务重组的最后期限。

本月初，古斯曼与IMF总裁格奥尔基耶娃在意大利罗马会面，就阿根廷如何解决主权债务危机展开磋商。会后，古斯曼发表声明称，双方就阿根廷实施的经济计划展开讨论，明确了应对当前经济形势及解决结构性问题的措施，双方同意以“可持续”的方式解决债务危机。格奥尔基耶娃在声明中表示，“阿根廷社会正面临严峻的经济形势。我们完全赞同阿根廷总统费尔南德斯提出的稳定经济、保护弱势群体、确保经济可持续和包容性增长的目标。”

自去年12月执政以来，阿根廷新政府推出了一系列经济政策以缓解金融动荡和维持社会稳定，为避免债务违约争取缓冲期限。主要内容是促进生产、刺激消费和提高弱势群体生活保障水平。政府将就养老金问题和商品限价等与各阶层进行对话，计划拨出1000亿比索（约合114亿元人民币）来增加社会底层民众收入，将部分公共收入用于旨在解决低收入群体生活问题的“消除饥饿”食品计划。推出的政策还包含提高出口税和境外消费税，鼓励阿根廷居民在本国消费；提高进口关税，加强对本土工业的保护等。总统费尔南德斯多次呼吁社会各领域之间要加强相互谅解与合作，以促进消费带动国内生产，创造更多就业岗位。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 18 版）

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