践行多边主义 合作应对挑战（和音）

这是弘扬多边主义、彰显国际合作力量的时刻。凝聚多边之力，共同维护各国人民的健康和安全，正成为越来越多国家和地区的积极选择

突如其来的新冠肺炎疫情提醒世界，这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题彼此转化的时代，人类生存依赖性日益紧密，人类命运息息相关。2月14日至16日第五十六届慕尼黑安全会议对全球公共卫生安全和新冠肺炎疫情的关注，再次说明了这一点。

中方在会上介绍中国上下一心抗击疫情的行动和成效，得到与会者普遍称赞；世界卫生组织总干事谭德塞专程参会，肯定中国采取的从源头上控制疫情的措施令人鼓舞，并再次呼吁国际社会团结起来。在抗击疫情这场没有硝烟的战争中，世界不分西东，无论南北，是一个命运共同体。

中国果断采取最全面、最严格、最彻底的举措迎击疫情，就是对全球防控疫情作出的最大贡献。正是因为中国速度、中国效率发挥的重要防控疫情效应，正是因为中国积极开展国际合作，中国境外确诊病例占所有病例不足1%。“我已经多次称赞中国，我还会继续这么做。”谭德塞的肺腑之言代表了国际社会的心声，众志成城冲锋抗疫一线的中国，完全配得上这样的评价和赞誉。

世界支持中国，就是在为本国以及全球疫情防控贡献力量。在抗击疫情最艰苦的日子里，中国并不孤单，各国人民和中国人民坚定站在一起。全球160多个国家和国际组织的领导人专门发函致电中国，表达对中方的坚定支持。很多国家社会各界积极行动起来，或捐款捐物，或加油鼓劲。印尼警察演唱“武汉加油歌”，英国小学生合唱“让世界充满爱”，斯里兰卡各界为中国祈福……疫情面前，释放团结的力量，是各国人民发自内心作出的选择。

这场疫情带给世界的启示是深刻的。慕尼黑安全会议会场内充斥各种各样的争论和交锋，一些与会者对所谓“西方缺失”的忧虑折射出安全感不足的心绪。人们的确应当思考，何为安全，如何安全？世界需要共同、综合、合作、可持续的安全。面对全球性挑战，没有哪个国家可以独善其身，也没有哪个国家可以包打天下。各国迫切需要摆脱区分东西方划界束缚，弥合凸显南北方差异的经济鸿沟，真正把人类赖以生存的星球看作一个生命共同体，把国际社会看作世界大家庭，共同构建人类命运共同体。

如何应对全球公共卫生安全挑战？惟有同舟共济、共克时艰。这是弘扬多边主义、彰显国际合作力量的时刻——七十七国集团和联合国积极声援中国抗击新冠肺炎疫情的努力；上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟分别发表声明支持中国抗击疫情；西非经济共同体15个成员国卫生部长举行特别会议，协调应对新冠肺炎疫情的政策及措施；中国—东盟将在老挝举行关于新冠肺炎问题特别外长会，这是2003年中国—东盟举行领导人特别会议共同应对非典疫情后，中国与东盟在公共卫生合作方面的又一次重要会议。凝聚多边之力，共同维护各国人民的健康和安全，正成为越来越多国家和地区的积极选择。

全球化时代，各国面临的挑战是共同的，责任是共同的，命运是共同的。践行多边主义，合作应对全球性挑战，这是大势所趋、人心所向。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 03 版）

(责编：岳弘彬)