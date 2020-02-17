原标题：印度当前蝗灾已基本结束

新华社新德里2月17日电（记者赵旭）沙漠蝗虫近来肆虐非洲和亚洲部分地区，印度一些地方受灾严重，导致大面积农作物减产或绝收。但当前印度蝗灾已基本结束，目前仅西部拉贾斯坦邦部分地区仍有少数蝗虫聚集。

据《印度时报》报道，在受灾最为严重的拉贾斯坦邦，目前蝗虫只存在于一小块地区，对农作物的威胁大幅减弱。拉贾斯坦邦蝗灾防控组织负责人古加尔博士表示，目前除零星地区外，该邦灾情已完全可控。

印度此次蝗灾主要集中在西部的拉贾斯坦邦和古吉拉特邦，导致大面积农作物减产或绝收。拉贾斯坦邦情况最为严重，受灾面积超过36万公顷，古吉拉特邦受灾面积为1.8万多公顷。芥菜、蓖麻、孜然和小麦等农作物损失最为严重。

尽管当前蝗灾基本结束，但印度政府仍发布预警称，今年6月可能出现更为严重的蝗灾。印度农业与农民福利部部长凯拉什·乔杜里近日表示，预计今年6月，印度西部沙漠地区可能出现规模更大的蝗灾。印度蝗灾防控部门已着手防控准备，并计划使用直升机和无人机灭蝗。

为应对蝗灾，印度政府此前已启动灾害救助基金机制，制定了总额超过12亿卢比（1卢比约合0.098元人民币）的救助计划。其中，受灾严重的拉贾斯坦邦获得9亿卢比，古吉拉特邦获得约3亿卢比，两个邦累计有约6.5万名农民获得救助款。

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