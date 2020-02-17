悉尼市政府决议支持武汉 市长号召企业援助

人民网悉尼2月17日电 (王泉骄、梁淑怡) 2月17日，悉尼市政府全票通过了支持中国武汉的提议。悉尼市市长克劳馥·摩尔就目前疫情表示，她非常关心包括武汉在内的中国各地人民，鼓励澳大利亚制造商向中国政府提供援助，并谴责了近日来澳大利亚出现的种族歧视现象。

在提案中，克劳馥·摩尔肯定了中国政府面对新冠肺炎疫情所采取的紧急应对措施。她称，如今中国各城市和地区医疗物资十分短缺。她鼓励澳大利亚相关制造商向中国政府提供援助，市长办公室也将从中协助。她对悉尼市议员郭耀文以个人名义向武汉捐赠口罩和防护装备表示赞赏。

克劳馥·摩尔说：“2014年我访问武汉时，武汉给我留下了深刻的印象，它正在打造中国主要的交通枢纽，也致力于成为最宜居、最可持续的城市。”在访问期间，悉尼市与武汉市结为友好城市。近些年，双方在经济、教育、文化、科技、环保等各领域进行了深入的合作交流。

克劳馥·摩尔代表悉尼市民表达对武汉人民的支持与关怀，真诚祝福中国人民能够尽快战胜疫情，生活恢复正常。“当疫情发生后，我十分关心武汉及中国其他地区的人民，他们的日常生活遭到了破坏，有些人正在经历病痛的折磨。”

此外，克劳馥·摩尔表示，澳大利亚部分媒体煽动性的报道引发了人们对当地华人的种族偏见。她赞同澳大利亚首席医疗官布伦丹·墨菲的声明，强烈谴责带有种族歧视的行为。她强调，悉尼市政府将防范此类情况，警惕不实信息传播，避免种族歧视的发生。

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