原标题：海外专家认为新冠肺炎疫情对全球经贸影响是“暂时性的”

新华社北京2月17日电 综述：海外专家认为新冠肺炎疫情对全球经贸影响是“暂时性的”

新华社记者

多位国际经贸和金融领域专家表示，新冠肺炎疫情给中国和全球经贸带来的影响只是暂时性的。中国政府采取及时有效措施管控疫情，这在一定程度上缓解了疫情带来的全球公共卫生安全忧虑和对金融经贸的影响。

国际信用评级机构道明债券评级服务公司晨星信用评级高级副总裁罗希妮·马尔卡尼日前接受新华社记者邮件采访时表示，虽然疫情将对中国经济、特别是生产和消费造成影响，但“这些影响很可能是暂时性的”。

马尔卡尼表示，尽管当前疫情对中国经济总体会继续带来负面影响，但纵观全年，一旦疫情消退后需求回暖，抵消疫情造成的经济损失，中国经济就会出现反弹。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，疫情虽然会在短期内对中国经济产生一定影响，但中国正在采取多种应对措施，包括加大国内产品供应，这将会帮助中国经济克服困难并持续发展。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，此次疫情对经济增长和企业盈利的影响很可能是短暂的，疫情结束后需求将显著反弹。

美国摩根大通公司近期发布的一份报告预计，受新冠肺炎疫情影响，今年第一季度全球和地区经济增速将放缓，但第二、三季度将回升。

报告认为，在金融领域，疫情仅是“短期波动的来源”，不会对全球股市产生很大负面影响。从目前情况看，这次疫情并未导致全球金融市场出现“实质性的持续亏损”。

希腊经济学家安东尼·扎里斯在接受新华社记者电话采访时说，疫情对欧元区整体经济影响不会太大。不过，由于中国经济产出减少、生产成本增加，产品价值链或将受到影响。

马尔卡尼表示，鉴于当前中国融入世界经济的程度，疫情可能会给欧洲供应链和中国出口商带来负面影响，不过影响程度最终要视疫情持续时间而定。对于疫情将如何影响希腊经济，马尔卡尼认为，疫情或将对希腊旅游及房地产等行业造成一定影响。

希腊比雷埃夫斯港务局公共关系部门副经理内克塔里奥斯·季米诺普洛斯向新华社记者表示，目前比雷埃夫斯港的货物运输并未受到影响，但由于国际邮轮协会近期执行一系列新的安全措施和旅行限制，该港的邮轮旅游业或将受到冲击。（参与记者：于帅帅、于佳欣、刘亚南）

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