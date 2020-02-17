外交部：美方在网络安全问题上的虚伪性早已昭然若揭

人民网讯 据外交部网站消息，2月17日，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

有记者问：据报道，美国情报部门自冷战时期至2000年代初期，一直控制瑞士加密公司克里普托( Crypto AG )，向外国政府和企业出售加密机器，一边赚取数以百万计美元，一边收集重要情报。美国情报部门有办法解码该公司加密设备的相关技术，从而窃取多达120个国家的机密信息。中方对此有何评论？

耿爽：这条新闻让人不禁想到，美国上周一以涉嫌对美国信用报告机构发动网络入侵为由，起诉了4名中国军方人士。当时，我在记者会上回应相关提问时就说过，长期以来，美国政府和有关部门违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，这早已是世人皆知的事实。

一个每天收集全球各地近50亿条移动电话纪录、窥探德国总理默克尔手机长达十多年之久、每年控制中国境内300多万台电脑主机、向中国境内3600多个网站植入木马的国家，却把自己打扮成网络攻击的受害者，反复上演贼喊捉贼的拙劣把戏。这个国家在网络安全问题上的虚伪性早已昭然若揭，还有何信誉可言？有何颜面示人？

事实一再证明，美国才是全球网络空间最大的国家级监听者，是名副其实的“黑客帝国”，其监听行动已经到了肆意妄为、无法无天的地步。

旧账未销，又添新账。对于“维基解密”、“斯诺登事件”，美国还欠世界人民一个交代；这次又曝出瑞士加密公司事件，美国应一并给国际社会一个说法。

全文如下：

国务委员兼外交部长王毅将于2月19日至21日赴老挝万象，与中国—东盟关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会。东盟十国外长将与会。

应老挝外长沙伦赛邀请，王毅国务委员兼外长还将与老挝外长共同主持澜湄合作第五次外长会并顺访老挝。

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月16日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1425例。截至2月16日24时，中国境内累计治愈出院病例10844例。

2月16日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例115例，连续第13天呈下降态势。

问：你能否介绍王毅国务委员兼外长出席中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会的背景和考虑？

答：中国和东盟国家山水相连，有守望相助、患难与共的传统。2003年，中国—东盟举行领导人特别会议，共同应对非典疫情。新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟各国保持密切沟通，相互支持配合。双方在短时间内商定举行特别外长会，体现了同舟共济、共克时艰的意志和决心。

在此次特别外长会上，王毅国务委员兼外长将介绍中国为抗击疫情采取的强有力举措，同东盟各国外长就携手应对疫情深入交换意见，推动中国和东盟国家加强联防联控、保持正常经济社会交往，探讨建立公共卫生合作长效机制，维护地区国家人民的健康和安全，为世界公共卫生事业作出贡献。

会议期间还将平行召开中国—东盟卫生专家会。

问：美国《联邦纪事》2月14日发布公告称，美根据《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案》对6家中国企业、3家俄罗斯企业、1家伊拉克企业及1家土耳其企业实施制裁。中方对此有何评论？

答：中方已就此事向美方提出严正交涉。中方坚决反对美国援引国内法，对其他国家实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。我们敦促美方立即纠正这种错误做法，撤销所谓的制裁决定。

中方一贯致力于加强国际防扩散体系，严格履行防扩散国际义务，并在相互尊重的基础上，同各方保持着交流与合作。

反观美方，在防扩散等领域执迷于单边主义，动辄实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，严重损害别国利益，破坏解决防扩散问题、维护国际和地区和平稳定的国际努力，受到国际社会普遍反对。伊朗核问题就是一个典型的例子。我们敦促美方正视国际社会关切，切实尊重各国合法权益。

问：中方对此次澜湄合作外长会有什么期待？

答：澜湄合作是首个由流域六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制，启动近4年来发展迅速，成效显著。中方高度重视澜湄合作，期待通过这次会议，与湄公河国家深入交流，总结合作经验，规划新的合作重点，大力推动澜湄流域经济发展带建设，共建澜湄国家命运共同体。

问：据报道，美国情报部门自冷战时期至2000年代初期，一直控制瑞士加密公司克里普托( Crypto AG )，向外国政府和企业出售加密机器，一边赚取数以百万计美元，一边收集重要情报。美国情报部门有办法解码该公司加密设备的相关技术，从而窃取多达120个国家的机密信息。中方对此有何评论？

答：这条新闻让人不禁想到，美国上周一以涉嫌对美国信用报告机构发动网络入侵为由，起诉了4名中国军方人士。当时，我在记者会上回应相关提问时就说过，长期以来，美国政府和有关部门违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，这早已是世人皆知的事实。

一个每天收集全球各地近50亿条移动电话纪录、窥探德国总理默克尔手机长达十多年之久、每年控制中国境内300多万台电脑主机、向中国境内3600多个网站植入木马的国家，却把自己打扮成网络攻击的受害者，反复上演贼喊捉贼的拙劣把戏。这个国家在网络安全问题上的虚伪性早已昭然若揭，还有何信誉可言？有何颜面示人？

事实一再证明，美国才是全球网络空间最大的国家级监听者，是名副其实的“黑客帝国”，其监听行动已经到了肆意妄为、无法无天的地步。

旧账未销，又添新账。对于“维基解密”、“斯诺登事件”，美国还欠世界人民一个交代；这次又曝出瑞士加密公司事件，美国应一并给国际社会一个说法。

问：巴基斯坦国民议会日前通过决议，支持中国抗击新冠肺炎疫情，赞赏中国在习近平主席领导下采取有效措施来应对当前形势。你对此有何评论？

答：中方高度赞赏巴方通过有关决议。中巴是亲密邻邦，有互帮互助的优良传统。巴方通过有关决议再次充分体现中巴两国人民患难与共的真情，也再次证明中巴是同舟共济、守望相助的命运共同体。对于巴方的这份信任和信心，我们深表感谢。

我们愿同包括巴方在内的国际社会加强合作，共同应对疫情，促进全球公共卫生事业。我们也愿本着高度负责的态度，同巴方加强沟通协作，维护好巴基斯坦在华侨民的健康和安全。

问：东盟15日发表主席声明，对中方抗击疫情的努力表示支持，请问中方对此有何评论？

答：中方注意到东盟发表主席声明，对中国政府和人民为应对疫情作出的巨大努力表示支持，强调维持经济和边界开放的一贯政策。

中国和东盟国家有守望相助、患难与共的传统。新冠肺炎疫情发生以来，双方一直保持密切沟通与合作。20日，双方还将举行关于新冠肺炎问题的特别外长会，就携手应对疫情深入交换意见，共同维护地区人民的健康安全。

问：疫情发生以来，广大华侨华人一直在为支援中国抗击疫情忙碌着。有人认为这是中国政府在海外动员的结果。你怎么看?

答：扶危济困、互帮互助素来是中华民族的优良传统。天涯海角隔不开海外侨胞的赤子之心，万水千山斩不断血浓于水的同胞之情。

连日来，海外华侨华人纷纷主动联系中国驻外使领馆，表达对祖（籍）国人民的深切关爱和支持。旅居200多个国家和地区的广大海外侨胞自发组织起来，以各种方式和渠道伸出援手，助力祖（籍）国抗击疫情。

一位一生节俭的98岁老华侨掏出100美金捐给武汉，遗憾的是，第二天这位老人家就去世了；一位侨胞，为了组织募捐活动，在零下二三十度的室外忙得汗流浃背；几个刚毕业的年轻华人，在被告知物资清关时必须要留名时，在捐赠人姓名处留下“中华儿女”四个字；还有很多华人子女在学校发起募捐，连同自己的压岁钱全部捐给祖籍国。

海外华侨华人纷纷表示，愿为祖（籍）国抗击疫情全力提供帮助。我们为海外侨胞对祖（籍）国最真实、最朴素的情感所深深打动，对他们的无私支持和慷慨援助表示由衷的赞赏与感谢。

越是在困难面前，越能体现出一个民族的凝聚力和战斗力。我们坚信，有中国政府的坚强领导，有中国人民的团结一心，有海内外中华儿女的共同努力，有国际社会的理解支持，我们一定能早日打赢这场疫情防控阻击战。

问：新冠肺炎疫情是否对中国与“一带一路”合作伙伴的贸易往来、合作项目以及文化交流产生负面影响？如果有，中国采取了什么措施减少这些负面影响？

答：新冠肺炎疫情确实给中国经济发展和对外交往带来一些挑战。但是，这些挑战是阶段性和暂时性的。中国经济有强劲韧性、潜力和活力，中国有信心和能力打赢疫情阻击战。

疫情发生后，很多“一带一路”合作伙伴从政治上和物质上向中方提供了积极支持和帮助。我们对此表示赞赏和感谢，愿同各方继续推进高质量共建“一带一路”，并共同努力克服在推进合作中遇到的困难。

问：据报道，近日日本国内多地新增多个新冠肺炎确诊病例。日本权威机构认为,日本己处于疫情国内爆发的早期阶段,目前阻止感染继续蔓延难度较大。日本政府表示,疫情进入新阶段,并决定调整应对思路,进一步强化防控措施。请问中方如何看待日本疫情扩大?是否将同日方进一步开展合作?是否准备向日方提供支持或援助?

答：中方正密切关注日本国内新冠肺炎疫情发展，我们对此感同身受。

疫情无国界，人间有真情。国际社会特别是邻国之间理应加强合作，携手应对这一挑战。日本政府和社会各界迄今为中国抗击疫情提供了真诚友善的支持和帮助，中方对此铭记在心，深表感谢。尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，进一步同日方分享信息和经验，并根据日方需要，积极向日方提供力所能及的支持和帮助。事实上，双方已经着手开展这方面的具体工作。

我们愿同日方继续保持沟通协调，加强防疫合作，共同维护两国人民的生命安全和身体健康，维护地区和世界的公共卫生安全。

问：据报道，14日，王毅国务委员应约会见北约秘书长斯托尔滕贝格时，斯表示尽管中国在快速崛起，但北约并不把中国视作对手，而是愿意加强同中方的关系。中方对此有何评论？

答：王毅国务委员会见斯托尔滕贝格的情况，我们已经发了消息稿，你可以去查阅。

我要强调，中国坚持和平发展与合作共赢，始终奉行防御性国防战略，与北约成员不存在地缘矛盾和竞争。中方赞赏斯托尔滕贝格秘书长关于不把中国作为对手的表态，注意到北约加强同中方关系的意愿。

我们希望北约继续树立正确的中国观，把中国作为朋友和伙伴。中方愿在平等和相互尊重基础上不断加强同北约的对话与合作。

问：第一个问题，关于所有返京人员需隔离14天的要求是否适用于外国人或国外来京人员？如果是，能否介绍执行的相关细节？如果违反这一规定，将面临什么后果？第二个问题，土耳其外长查武什奥卢周日与王毅国务委员会晤后表示，中方不应将全部维吾尔族穆斯林视为恐怖分子。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室已发布相关通知，具体情况请向北京市有关方面了解。

关于第二个问题，有关王毅国务委员出席慕安会期间会见查武什奥卢外长的消息，中方已经发布了消息稿，你可以查阅。

我要指出的是，中国奉行民族区域自治制度，坚持各民族一律平等，各民族共同繁荣发展，保障少数民族合法权益。涉疆问题根本不是什么人权和宗教问题，而是反分裂和反暴恐问题。新疆采取的反恐和去极端化举措切实保障了新疆各族人民群众的生存权、发展权，也得到包括伊斯兰国家在内的国际社会的普遍认可。

问：有媒体报道，世卫组织专家已于昨日抵达北京，并与中方专家举行了第一次会晤。你能否确认？是否可以披露专家组成情况？是否包括美国专家？联合考察组将会访问哪三个省份？

答：据我了解，中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组的外方专家已经陆续抵京，考察组已经开始有关活动。考察组包括来自美国的专家，将赴北京、广东、四川开展现场考察。

具体情况，请你向国家卫健委询问。

问：美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀在第56届慕尼黑安全会议上再次大肆攻击中国的政治制度和内外政策，在台湾、涉港、南海等问题上无端指责中方，诬蔑中方渗透美联邦和地方政府。请问中方对此有何评论？

答：美国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀在慕尼黑安全会议期间大肆攻击抹黑中国共产党和中国的政治制度及内外政策，向全世界散布政治谎言，流露出十足的无知、偏见和虚伪，但世界人民不是那么容易被蒙骗的。正如王毅国务委员兼外长在慕尼黑安全会议上当场指出的，美方所有针对中国的指责都是谎言，都不是事实。

我想强调，中国坚持走中国特色社会主义道路，并已取得巨大成功。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是历史和人民的选择。中国人民将坚定不移沿着这条道路走下去，并将不断取得更大辉煌。任何人都不要幻想阻挡中国人民前进的步伐。

中国在和平共处五项基本原则基础上与各国发展友好关系，同时坚定捍卫国家主权和正当的安全、发展利益。台湾、香港等事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中方对南海诸岛及其附近海域拥有主权具有充分的历史和法理依据,同时我们坚持通过对话协商同有关直接当事方解决分歧。蓬佩奥等人在这些问题上颠倒黑白，造谣诬蔑，目的是要干涉中国内政，阻挠中国稳定和发展，挑拨中国同其他国家关系，这种图谋注定不会得逞。

中方一贯按照国际法和中美双边协议行事，与美各级政府交往旨在促进两国相互了解、交流与合作，合理合法、光明磊落、无可非议。

这是蓬佩奥先生一周之内第3次公开发表涉华消极言论。无论他走到哪里，都要喋喋不休地攻击和抹黑中国。这些言行不是一个21世纪大国国务卿应有的做法，更像出自于一个仍然生活在冷战时代的政客。我们敦促蓬佩奥之流摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止诬蔑攻击中国政治制度和内外政策，停止干扰破坏两国正常交往与合作，把精力放在做一些与其国务卿身份相符的事情上。

(责编：刘洁妍、杨牧)