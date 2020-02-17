日本“钻石公主”号邮轮上的美国乘客被包机接回，他们却抱怨说...

【环球网报道 记者 侯佳欣】当地时间2月16日晚，美国政府派出包机，将“钻石公主”号邮轮上的几百名美国人带回美国。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，这些人将被送往军事基地进行为期两周的隔离及测试，此事引发不少乘客的不满。一位乘客表示，“这就像是，我因为自己没有做的事情而被判入狱。”

报道称，上周六(15日)美国驻东京大使馆将撤离计划告知邮轮上的美国乘客。不过，尽管这些乘客已经结束了长达14天(3日至16日)的隔离期，CNN称，美国政府并不接受“钻石公主”号邮轮检疫隔离的结果。这些美国乘客面临两种选择：乘飞机返回美国并前往军事基地，接受为期14天的强制隔离;对于那些不愿意登机的美国乘客，他们可以留在日本，并继续隔离14天。

CNN称，这一决定激起了不少美国乘客的不满，他们认为这一举动又一次影响了他们恢复正常生活的安排。

一名叫卡里(Karey Mansicalco)的乘客表示，“这就像是，我因为自己没有做的事情而被判入狱。”卡里还补充说，“他们毫无理由地将我们扣为人质。”

报道称，卡里在犹他州拥有一家房地产公司。卡里介绍说，再晚两周回家，经济损失又要多上5万美金。她说：“这在经济上和情感上都是毁灭性的。当我得知这个消息时，我哭了......我无法用语言来形容我的感受。现在我只是感到愤怒。”

报道提到，日本政府已经开始对邮轮上的所有人员进行病毒检测。从2月19日起，船上的乘客将会分批下船。不过，被撤离的美国乘客将不会参与这项检测。

“从悲剧到喜剧再到闹剧，”美国乘客马修·史密斯在推特上发文称，“美国政府想在没有检测的情况下把我们带走，和其他一群未经测试的人，让我们一起飞回美国，然后再把我们隔离两周?这有什么意义呢?”

不仅如此，对于已有家人确诊的乘客来说，这项撤离计划也令他们处境艰难。肯特·弗雷热的妻子丽贝卡感染了新冠肺炎，目前正在东京的医院隔离。弗雷热称，“丽贝卡不走，我是不会上飞机的。”

据悉，该邮轮于1月20日从横滨出发，25日抵达中国香港。之后前往越南等地，2月1日停靠在那霸，最后抵达横滨。一名香港乘客于横滨登船，从香港下船后被确诊感染。2月3日晚邮轮到达横滨后开始了大规模检疫。

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