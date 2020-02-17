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国际观察：慕安会暴露“西方找不到西，北约找不到北”

王珍

2020年02月17日16:04  来源：人民网-国际频道
 

日前举行的号称“安全达沃斯”的慕尼黑安全会议开幕式上出现了精彩的一幕：东道国德国总统施泰因迈尔直言不讳地批评美国现政府外交政策，指责美国“行事以牺牲邻国和伙伴利益为代价”，“甚至拒绝国际社会的概念”。

美国国务卿蓬佩奥反唇相讥，列举美在中东的军事行动以及对伊朗、古巴、委内瑞拉的外交行动，炫耀美国正在“领导西方在保护我们的公民，我们的自由和我们选择生活方式的主权方面”“不断获胜”。他的讲话立即遭到法国总统马克龙的批驳，马克龙指出：“西方正在变弱，（因为）美国有一项从几年前就开始了的政策，它包括某种程度上的撤军以及重新考虑与欧洲的关系”。

此次“慕安会”的主题是“西方的缺失”，德、法、美领导人在会上一亮相就切中主题，摆明了立场，会内会外议论纷纷，几乎都认为这个主题切合实际，摸准了当今世界大变局中“奇峰突起”的一“变”，即传统意义上的“西方”之变。

人们在思考：那个以“自由主义”价值观和世界观为灵魂的“西方”还存在吗？在欧洲、美国异军突起，迅速蔓延的民粹主义、极右势力和形形色色的各种思潮正在猛烈冲击着传统的“西方”思维模式，挑战着延续百年的传统体制；暴力活动一度席卷长期坐享安逸生活的欧洲。

那个以美国为首，以军事集团对抗为主旨的“西方”还存在吗？冷战早已结束，北约已无当年的对立面。北约的一些欧洲成员国与俄罗斯的关系从对立到相互依存与合作，同美国的战略利益渐行渐远。如今的美国既想保持甚至强化以北约遏制俄罗斯的势态，又不想多花钱、千方百计逼迫盟友多“出血”，动辄以“加税”“制裁”相威胁，奢望继续充当“老大”甚至“家长”。马克龙、默克尔等有远见的欧洲政治家谋划欧洲安全的自强之路是大势所趋。

那个多年经营、逐步建立起来的“欧洲大家庭”还在吗？英国“脱欧”给欧盟带来了严峻的政治、经济、外交甚至安全挑战，同时也是一个信号，谁也不敢说后无来者。“新老欧洲”之争表明，“颜色革命”给“西方”带来的未必都是福音，需要多年后才见分晓。

总而言之，所谓“西方缺失”是一个发展过程的结果，是不可改变的现实。原因很多，最根本的是各种利益和矛盾使然。时代变了，形势变了，力量对比变了，国际关系的格局也变了，不能墨守成规，更不能逆流而动。东西对峙、南北隔离，均非长久之路，故“西方找不到西，北约找不到北”是早晚的事，不必纠结，更不应去执意修补和维护，因为办不到。（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：于洋、燕勐)
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