欧洲议会就新冠肺炎疫情辩论 欧盟对中国采取的防控措施表示赞赏

光明日报布鲁塞尔2月16日电（记者刘军）欧洲议会日前在法国斯特拉斯堡举行全会，其间就新冠肺炎疫情议题进行了辩论。欧盟委员会平等委员海伦娜·达利在会上发表演讲并回应各党团议员提问。

达利表示，新冠肺炎疫情是当前欧盟面临的重大挑战，凸显了加强欧盟内部沟通协调的重要性。欧委会已采取切实措施抗击疫情，包括与成员国分享疫情信息、资助有关科研项目及强化对欧盟公民保护机制，协助数百名欧盟公民从中国平安返回等。在防控疫情的同时，欧盟也应保证公民的自由流动。欧盟对中国采取的防控措施表示赞赏，但抗击疫情不是中国一国的事情，此次疫情是全世界面临的挑战，欧盟应与中国加强合作，切实承担国际责任。达利强调，针对中国和亚洲人的歧视与欧盟的法律相悖，欧委会对此的态度是零容忍。

欧洲议会多数议员表示，目前全球多国已有新冠肺炎确诊病例，任何一个国家都无法独善其身。尽管欧盟境内确诊病例数量还较为有限，但各成员国仍不能掉以轻心。欧盟应加强成员国之间以及与中国的信息共享，消除假消息造成的社会恐慌。议员们指出，近期在一些欧洲国家出现的针对中国人和亚洲人的歧视行为是不人道的，有悖于欧盟的基本价值观，应尽力杜绝此类现象。在灾难面前，欧盟不仅要保护好公民的安全健康，也应展现出与中国人民团结一心的姿态，同时还要加强与第三方，例如非洲国家的协调合作。欧盟要强化风险意识，及时果断采取措施防止疫情扩散。

中国驻欧盟使团团长张明大使日前还分别会见了欧委会危机管理委员莱纳尔契奇和欧委会卫生和食品安全委员基里亚基季斯。张明介绍了中国当前疫情形势及中国政府采取的防控措施。他强调，中方将继续本着公开、透明、负责任的态度，与包括欧方在内的国际社会携手应对疫情，共同维护好全球卫生安全。他说，今年是中欧关系“大年”，中方愿与欧方共同努力，化挑战为机遇，推动中欧务实合作迈上新台阶。

莱纳尔契奇表示，面对疫情挑战，欧中应当同舟共济。欧盟将同中国坚定地团结在一起，尽最大努力向中方提供支持和帮助，共同防控并最终战胜疫情。基里亚基季斯说，欧方对中国人民表示深切慰问，对中方为防控疫情作出的努力表示感谢和赞赏。面对共同挑战，欧方将基于客观事实科学评估形势，继续与中方加强团结合作，尽最大努力支持中国抗疫工作。

近日，欧洲保守与改革联盟主席、欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔就新冠肺炎疫情向中方致以慰问并表达支持。他表示，世界注意到中国政府强有力的领导，以及致力于保持透明度和采取有关防控措施。中国快速确定病毒并与其他国家分享病毒基因序列，使得其他国家能够进行快速诊断和自我保护。欧盟和中国是战略伙伴，现在是证明双方是真正战略伙伴关系的时候了。欧洲议会欧中友好小组将与中国政府和人民站在一起，愿意并随时准备提供帮助与支持。

《光明日报》（ 2020年02月17日 12版）

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