韩国记协前会长撰文：中国一定会战胜疫情

岁末岁初，一场新型冠状病毒肺炎疫情正牵动着世界各国人民的心。作为中国的友好邻邦，我们对中国遭受的不幸表示深切慰问，也对万众一心、无私奉献抗击疫情的中国人民致以崇高敬意和鼓励。

连日来，通过新闻报道，我们看到一个个振奋人心、感人至深的故事在中国上演。在习近平主席的部署和指挥下，中国全国动员，采取了最全面、最严格的防控举措。一支支援鄂医疗队从中国各地赶来，他们主动请缨、勇敢逆行；为防止交叉感染，女医护人员剪掉头发。

中国去年人均GDP首次站上1万美元的新台阶。中国正在建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，正在实现中华民族伟大复兴的中国梦的道路上前行。我坚信，中国有能力将此次的疫情转化为机遇，开辟积极的发展道路。

面对疫情，“我们有一位位‘武汉英雄’”，这样的自豪感无疑将成为中国人民一笔宝贵的精神财富。在悠久历史中凝聚智慧，在苦难试炼中团结拼搏，这样的精神是中国发展无限潜力之所在。

此次疫情是全人类面临的共同挑战，属于国际社会关注的公共卫生事件，并非某个国家和种族的问题。作为一个大国，中国在政治、经济、环境、卫生等各个领域均与世界紧密相连。中国为抗击新冠病毒疫情所采取的有力措施阻止病例输出、疫情进一步扩散。世界各国也在积极地向中国伸出援手。正如中国领导人提出的构建“人类命运共同体”思想，在挑战面前，各国间的互助与合作显得尤为重要。

武汉，世界第三大河长江及其最大支流汉江在城中交汇，自古以来就是中国商业重镇，新中国成立后以钢铁为支柱产业，快速发展成为了如今的国际化大都市。我坚信，这座城市如钢铁般强劲，如江水交汇形成的巨浪般顽强，武汉一定能克服此次困难，中国一定会战胜疫情。

（作者为韩国记者协会前会长、新闻网站The Asia N创始会长，记者陈尚文翻译整理）

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