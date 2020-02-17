第56届慕安会闭幕 各方探讨“西方缺失”等话题

2月16日，在德国慕尼黑，慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔（台上左一）发表闭幕讲话。新华社记者 逯阳 摄

新华社德国慕尼黑2月16日电（记者朱晟 沈忠浩）为期3天的第56届慕尼黑安全会议（慕安会）16日在德国南部城市慕尼黑落下帷幕。会议期间，与会嘉宾围绕会议主题“西方缺失”以及当前国际热点问题展开了讨论。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔在闭幕致辞中说，非常高兴看到各方在会议期间就“西方缺失”这一话题展开深入探讨。他在谈及当前一些国际热点问题时表示，解决分歧需要互相倾听，没有倾听就会出现问题。

全球卫生安全成为本届会议关注点之一。会议期间，中国代表团在多个场合回应国际社会关切，介绍中国政府和人民众志成城、万众一心，奋力抗击新冠肺炎疫情、推动共同应对疫情的国际合作的努力和成效，得到国际社会更深入的理解和更全面的支持。

2月16日，在德国慕尼黑，慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔发表闭幕讲话。 新华社记者 逯阳 摄

本届慕安会于14日至16日在慕尼黑举行，吸引来自政界、商界和学术界等领域超过500名“高级国际决策者”参会，包括数十名国家元首和政府首脑。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。如今，慕安会已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，是各国高级防务问题官员及专家就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。

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