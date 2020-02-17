人民网>>国际

北约秘书长冷对马克龙“核对话”提议

2020年02月17日08:15  来源：新华网
 

就法国总统埃马纽埃尔·马克龙上周关于欧洲核威慑力量的言论，北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日说，欧洲已有核威慑力量，那就是北约的核力量。

英国脱离欧洲联盟后，法国是欧盟唯一拥有核武器的国家。马克龙7日提议欧盟国家就法方核力量在欧洲的作用作“战略对话”。他说，欧洲的长期安全离不开与美国的牢固联盟，但也“不可避免地取决于欧洲人自主行动的能力”。

15日慕尼黑安全会议期间，媒体记者就马克龙的提议向斯托尔滕贝格提问。他回答，法国的核威慑力量是北约整体安全措施的一部分，“我们必须记住，欧洲有核威慑力量，由（美国的）28个盟国共同提供。”

斯托尔滕贝格称，北约的核威慑力量是欧洲根本安全保证。“这不仅仅是承诺，而且已存在数十年……由北美，或者说美国和欧洲盟国合作提供。”

德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔欢迎法方提议，但表示应在北约框架内讨论欧洲核威慑力量。

法国奉行独立的核威慑政策，不将其核力量置于欧盟或北约指挥下。北约成员国美国和英国也拥有核武器。

马克龙去年说，北约正在“脑死亡”。斯托尔滕贝格当时回应说，北约依然牢固，“任何疏远欧洲与美国关系的做法不仅有削弱跨大西洋纽带的风险，且可能分裂欧洲”。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved