北约秘书长冷对马克龙“核对话”提议

就法国总统埃马纽埃尔·马克龙上周关于欧洲核威慑力量的言论，北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日说，欧洲已有核威慑力量，那就是北约的核力量。

英国脱离欧洲联盟后，法国是欧盟唯一拥有核武器的国家。马克龙7日提议欧盟国家就法方核力量在欧洲的作用作“战略对话”。他说，欧洲的长期安全离不开与美国的牢固联盟，但也“不可避免地取决于欧洲人自主行动的能力”。

15日慕尼黑安全会议期间，媒体记者就马克龙的提议向斯托尔滕贝格提问。他回答，法国的核威慑力量是北约整体安全措施的一部分，“我们必须记住，欧洲有核威慑力量，由（美国的）28个盟国共同提供。”

斯托尔滕贝格称，北约的核威慑力量是欧洲根本安全保证。“这不仅仅是承诺，而且已存在数十年……由北美，或者说美国和欧洲盟国合作提供。”

德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔欢迎法方提议，但表示应在北约框架内讨论欧洲核威慑力量。

法国奉行独立的核威慑政策，不将其核力量置于欧盟或北约指挥下。北约成员国美国和英国也拥有核武器。

马克龙去年说，北约正在“脑死亡”。斯托尔滕贝格当时回应说，北约依然牢固，“任何疏远欧洲与美国关系的做法不仅有削弱跨大西洋纽带的风险，且可能分裂欧洲”。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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