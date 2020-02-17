不满亲近伊朗　美国给伊拉克“穿小鞋”

多名伊拉克和美国知情官员15日说，美国政府因为不满伊拉克与伊朗走得近，近日使出一系列手段，企图逼迫伊拉克“低头”，包括限制伊拉克中央银行从纽约联邦储备银行提款。一名伊拉克官员披露，美国国务卿迈克·蓬佩奥上个月打电话责问伊拉克时任总理，甚至朝后者“嚷嚷”。

【卡住钱袋子】

与不少国家一样，伊拉克央行在纽约联储开设账户，以存储石油出口等外汇收入。法新社报道，伊拉克央行每个月从纽约联储支取大约10亿至20亿美元现金。不过，1月份这笔钱比往常晚到了一个多星期。

不愿公开姓名的一名伊拉克政府官员和另一名石油行业消息人士说，美方之所以拖延放行这笔现金，是因为“政治原因”。

美国《华尔街日报》上个月以伊拉克官员为消息源报道，美国政府以冻结伊拉克中央银行在美金融账户相要挟，施压伊方保留驻伊美军。

美军1月3日在伊拉克首都巴格达使用无人机袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼，令美国与伊拉克关系骤紧，加剧地区紧张局势。伊拉克各地爆发大规模示威，要求美军走人。伊拉克议会投票表决，要求外国军队撤离。伊拉克时任总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪要求美方制定撤军计划，遭美方拒绝。

伊拉克官员预期美方今后可能给伊拉克央行取现“设绊子”，要么不让取，要么限制额度。伊拉克政府财政严重依赖石油出口赚取的外汇收入。一名美国外交官用“核选项”描述美方手中这张牌，另一名伊拉克政府官员则用“我们躺在刀刃上”形容伊拉克现在的处境。

美国媒体曝料，为逼迫伊拉克留美军，美方还考虑祭出另一个“杀手锏”：切断对伊拉克数以亿计美元的经济和军事援助。

【被批太短视】

美国政府还试图以取消优惠待遇施压伊拉克。美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议后，全面恢复并追加对伊朗制裁。美国对盟友伊拉克“网开一面”，给予制裁豁免，允许其继续从伊朗购买电力和天然气，豁免期限为90天或120天，到期再延。

不过，本周早些时候，美方在豁免到期最后一刻才同意延期，期限缩短为45天。美国拿制裁豁免做文章，显然是看准伊拉克严重依赖伊朗天然气用于发电、离了伊朗的天然气“转不开”。法新社报道，在过去15个月的制裁豁免期间，伊拉克从伊朗进口大约1400兆瓦电力和2800万立方米天然气。

伊朗石油和天然气探明储量分别位居世界第四和第二。伊拉克天然气储量丰富，但开采利用受限。

一名不愿公开姓名的伊拉克官员告诉法新社，美国国务卿蓬佩奥上个月打电话给伊拉克时任总理阿卜杜勒-迈赫迪，要求后者确保美方人员的安全。伊拉克最近几个月发生多起针对美国使领馆、军事基地和企业的袭击。这名官员说，蓬佩奥在电话里发飙，朝阿卜杜勒-迈赫迪嚷嚷“如果袭击不停止，休想谈制裁豁免延期”。

伊拉克电力部长卢埃·哈提卜警告美方不要“围困”伊拉克，“我相信美方不会把制裁豁免当成武器，以免牺牲公共服务”。

伊拉克地区和国际问题研究所金融分析师艾哈迈德·塔巴克沙利说，为防患于未然，伊拉克方面做多手准备，一方面与约旦和其他邻国谈供电协议，另一方面加紧开采本国天然气，近一个月前一口气签了6份合同。

美国和平研究所研究员拉姆齐·马尔迪批评美方做法“短视”。他说，美方这些“基于经济的威胁”短期内或许可以维护国家利益，但是“造成的敌视和怀疑”严重破坏双边关系，有损美国在中东的长期利益。（王宏彬）（新华社专特稿）

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