OECD专家：中国经济长期向好的基本面没有变

人民网2月17日布鲁塞尔电（记者 郑彬）“中国政府处置疫情的手段及时、有效，虽然短期经济数据会受到疫情的影响，但中国经济长期向好的趋势没有改变。”经济合作与发展组织（OECD）中国经济政策研究室专家马吉特·莫娜尔近日在接受记者采访时表示。

马吉特认为，此次新冠肺炎疫情对旅游、餐饮、交通运输、共享经济等服务型行业所带来的冲击最为明显，尤其是疫情发生在第一季度，因此对全年的经济发展趋势有更大的指导效应。但与此同时，当前中国经济的体量更大，抗压能力和韧性也更强。此外，疫情在对一些行业形成压力的同时，也为中国经济社会的数字化发展提供了机遇。“中国在进一步发展数字经济的同时，还应借此推动政府数字化服务水平的提升，这将对未来中国市场和管理效率的提升带来长期影响。”马吉特表示。

对于世界卫生组织做出的不赞成对华采取旅游和贸易禁令的做法，马吉特表示赞同，她认为，近年来，随着国内经济的发展和产业结构的升级，中国在全球产业链中的地位越来越重要，在诸如汽车、电子产品等很多行业中甚至处于中心位置，因此，对华贸易禁令会对全球产业链造成严重影响，使本已疲软的全球经济下行压力进一步增加。

疫情发生后，中国政府采取了一系列紧急措施，通过更加积极的财政和货币政策支持企业共渡难关。对此马吉特表示肯定，她认为中国政府的经济政策方向明确、针对性强，特别是对民营和中小企业的帮扶作用将更为明显。同时，马吉特建议说，在有效刺激经济的同时，中国政府应注重对政府和企业债务水平的把控，并加强对金融领域风险的监管。

“对于中国经济未来的发展，我始终充满信心，同时也坚信中国必将赢得抗击疫情的最终胜利。”马吉特在采访的最后表示。

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