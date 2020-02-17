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英国高铁建设艰难重启

本报驻英国记者 强 薇

2020年02月17日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布重启连接伦敦和英国中北部地区城市的高铁2号线项目。该项目于2012年1月获批，一期工程原本定于2016年开工，但由于成本攀升、环境评估迟缓等因素，迟迟未动工。约翰逊去年7月当选首相后，立即宣布重新开始高铁2号线的建设评估。英国媒体表示，约翰逊希望项目于今年4月动工，不过面对重重阻碍，这条线路能否如期动工仍是个未知数。

　　按照计划，英国高铁2号线项目一期将建设伦敦至伯明翰的铁路段，二期建设伯明翰至曼彻斯特和利兹的路线。高铁建成后，从伦敦至伯明翰的乘车时间将由约一个半小时减少到52分钟，伦敦至曼彻斯特的乘车时间也将缩短1小时左右。

　　英国于2007年修建完成了高铁1号线，从伦敦出发，经英吉利海峡海底隧道通往欧洲大陆，同巴黎、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等城市相连。高铁1号线建设项目历时16年，耗资73亿英镑。这条被称为“欧洲之星”的高铁线路年载客2000万人次，旅客满意度超过90%。英国政府希望高铁2号线能产生同样效益，为英国中北部地区带来巨大经济机遇。

　　最新评估显示，2号线项目的预算成本为1060亿英镑，与此前评估的约560亿英镑的造价相比几乎翻倍。约翰逊表示，这是一个“艰难而颇具争议的决定”，但高铁建设将为“英国所有地区带来繁荣”。

　　为何建设高铁的成本在短短几年内几乎翻了一番？英国广播公司披露，为了让这个高铁项目更具有吸引力，负责项目建设的高铁2号线有限责任公司此前故意降低了预估成本，也未将项目建设过程中可能遇到的风险和不确定性计算在成本内。此外，该公司对铁路沿线征用土地的成本预估也严重偏低，导致后期成本大大上升。

　　《金融时报》认为，高铁2号线有限责任公司明显无法进行高效的管理。高铁动工之前的征地工作让许多民众感到不满，继而对高铁项目产生抵触情绪。报道称，被征收土地的所有者本应在3个月内收到土地价值90%的款项，然而英国国家审计署发现，项目仅按时完成了一半的付款。伦敦一名酒吧所有者表示，从他的酒吧被拆除到拿到补偿款，用了14个月的时间。

　　为了降低对环境的破坏，高铁2号线已经改变了部分原有路线，并且选择用挖隧道、建高架桥等方式，保留一些地区的景观不受破坏。这些因素又进一步推升了高铁的建造成本。

　　英国媒体预计，乐观估计高铁2号线预计2035—2040年才能完工，并且日益飙升的高额预算，这将令政府承受诸多压力。英国《卫报》评论指出，耗资上千亿英镑，是用来建设高铁，还是用来改善现有的基础设施，目前在英国依然存在广泛争议。

　　（本报伦敦2月16日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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