美大幅削减世卫组织经费遭批评

近日，美国白宫在向国会提交的2021财年联邦政府预算报告中，将对外援助资金大幅削减21%。尤为引人关注的是，当全球各国正在共同抗击新冠肺炎疫情之际，白宫提议大幅削减提供给世界卫生组织的经费和全球卫生项目拨款，削减幅度分别达53%和35%，引起了美国舆论的强烈不满和强烈批评。

按照预算报告，美国2021财年向世界卫生组织提供的资金支持从上一财年的1.23亿美元减至5800万美元。美国有线电视新闻网的报道质疑称，“削减资金可能会损害世界应对新冠肺炎疫情的努力”。此外，美国向全球卫生项目的拨款也从上一年度的91亿美元减少到60亿美元。双边卫生援助通常都编制在美国的全球卫生项目拨款中。

美国常务副国务卿斯蒂芬·比根宣称，美国正在重新分配资源，包括为美国国际开发署的相关卫生安全项目增拨1500万美元。比根说：“该预算将提高美国预防、发现和应对疫情以及防止疫情蔓延到美国境内的能力。还为美国提供必要的灵活性，以应对新出现的全球健康威胁，如新冠病毒和埃博拉病毒。”

非营利组织“美国全球领导者联盟”总裁兼首席执行官丽思·施拉德认为：“为美国国际开发署增加1500万美元拨款，同时削减超过30亿美元的全球卫生项目拨款，这不是应对全球传染病危机之策。新冠肺炎疫情提醒我们，来自任何地方的疫病威胁都是全球性威胁。”

白宫预算报告大幅削减对世卫组织和全球卫生项目的拨款，只是美国政府连续三年大幅削减对外援助经费计划的一部分。众议院外交事务委员会委员、共和党人迈克尔·麦考尔表示：“我欢迎政府反对浪费的努力，但我们必须确保削减的开支不会给纳税人带来更高昂的代价。” 《外交政策》杂志分析说，国会很可能会在两党合作的基础上否决白宫这些提议。

近年来，美国频频“毁约”“退群”，拖欠联合国会费，退出多边机构和多边协议，其单边主义和“美国优先”政策不仅在国际社会，在美国国内也引发很大争议。正如美国最新一期《外交事务》杂志撰文指出，外交需要信誉，在危机时期尤其如此。美国政府当前退出了一项又一项国际条约，放弃一项又一项政策，逃避应担负的责任——美国正在破坏自己的信誉。

美国外交关系委员会网站刊文表示，美国外交政策越发不连贯且不可预测，白宫以交易的方式来处理国际事务，关注短期收益、强调单边主义，削弱了国际社会长期努力构建的多边合作机制，将给国际秩序带来更多不确定性因素。

（本报华盛顿2月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）

(责编：马昌、岳弘彬)