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不能以“自由”为名跌破人性底线（环球走笔）

车  斌

2020年02月17日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国人很风趣、活泼、友好，疫情当下，他们没有变。”“我看到城市的坚持，人民的坚定、镇定、有序……一切都是为了战胜疫情。”这些充满善意的话语出自在上海生活3年的西班牙女作家洛拉·贝卡里亚。西班牙《国家报》近日刊发其题为《坚持》的文章，为国际舆论场增添了一股声援中国抗击新冠肺炎疫情的暖流。

　　与此形成鲜明对比的是，西方一些媒体在报道当前这场人类共同面对的突发公共卫生事件时，不顾世界卫生组织和各国政要及民间正义之士发出的不要污名化、反对搞歧视的呼声，固守傲慢与偏见，不断暴露无知及恶意，制造出不得人心的逆流。

　　不讲道义，必遭唾弃。美国《华尔街日报》悍然刊登一篇充满种族偏见的文章，订阅用户立即猛烈抨击和抵制。已有超过10万人在白宫请愿网站签名，要求该报向华人社区道歉，修改标题或撤掉文章。德国《明镜》周刊在封面上称新型冠状病毒为“中国制造”，德国网民纷纷表示“感到羞耻”。法国《皮卡尔信使报》以“黄色警报”描述疫情，法国《费加罗报》批评指出，这是“以幽默为幌子公开嘲笑亚洲人的种族歧视之举”。丹麦《日德兰邮报》刊登侮辱中国国旗的漫画，丹麦欧登塞市议员简·杰基得犀利指出，媒体应为此承担责任并道歉，这不是言论自由的问题，而是关乎人性的问题。美国《纽约时报》妄断“疫情很可能会发展为一场世界大流行病”，世界卫生组织随即严正指出“新冠肺炎疫情目前未构成‘大流行’”，以权威判断予以驳斥。

　　媒体是现代社会信息传播的重要载体，是公众了解新闻事件真相的主要渠道。美国《时代》周刊近日对比2020年新冠肺炎相关报道与2018年埃博拉相关报道，发现媒体对新型冠状病毒的高强度报道异乎寻常。在美国拉特格斯大学新闻与媒体研究学院教授史蒂文·米勒看来，“对新型冠状病毒的报道比对埃博拉的报道更加耸人听闻”。

　　人们需要警惕的是，西方一些媒体推出夸大恐惧、煽动种族歧视的报道近乎当下的一种“惯常”。究其原因，西方一些媒体人跟不上时代前进的步伐，抱着“文明优越”的臆想，满脑子“零和博弈”。

　　无视中国人民抗击疫情的成效和贡献，以种族主义歧视污名化中国，以煽动恐慌阻碍国际社会共同抗击疫情的努力，丧失起码的职业道德和社会责任感，道义何在？面对在疫情袭击下不幸离世的生命，面对仍在为捍卫生命而与病毒搏斗的全球正义之士，抛出那些冷漠、丑陋的报道，人性何在？《华尔街日报》那篇文章已是臭名昭著，文中提出“21世纪一直是‘黑天鹅’时代”的观点，但却并没有理解“黑天鹅之父”塔勒布的良苦用心。塔勒布在《非对称风险》中的核心观点是，“风险共担，应对现实世界中的不确定性”，这恰是一种极有现实针对意义的警示。

　　值得强调的是，在人类遭遇病毒袭击这样的不确定性冲击之时，一些媒体不能以所谓“自由”为名跌破人性底线。西方那些媒体人应当自问，肆意丢掉应担的道义和责任，媒体存在的意义何在？


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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