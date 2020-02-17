俄美核军控谈判前景堪忧（国际视点）

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连日来，俄罗斯多名外交官接连发声，称俄愿意就《新削减战略武器条约》延期问题与美国展开谈判。不过，美方至今对此未作出明确回应。作为两国间仅存的军控协议，俄美《新削减战略武器条约》有效期仅剩一年。分析认为，俄美围绕该条约延期及军控的博弈，势必将对全球安全和核不扩散努力产生重要影响。

俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，俄罗斯已经准备好无条件延长《新削减战略武器条约》，愿意就其包括“先锋”高超音速导弹和“萨尔马特”洲际导弹在内的最先进武器进行谈判。美国总统特朗普近日则在会见各州州长时表示，在达成新的军控协议前，美国“唯一的办法就是打造全世界最强大的核力量”，美国正在增加核武器投入。

眼下，国际社会对于美俄核军备竞赛的担忧与日俱增。多方呼吁美俄延长《新削减战略武器条约》，认为相关国家应承担起确保全球战略稳定的责任。

俄罗斯——

多次提出无条件延长条约

美国退出《中导条约》之后，签署于2010年的《新削减战略武器条约》就成为防止美俄军备竞赛的最后一份主要军控条约。依据条约，双方保有的战略核弹头数量均不能超过1550个。条约还规定了每年包括18次现场检查的核查制度。

按照条款，如俄美两国同意，《新削减战略武器条约》2021年2月到期后可以延长有效期5年。去年11月，俄罗斯正式向美国方面提议，把《新削减战略武器条约》有效期延长5年。至今，俄罗斯领导人及多位政府官员在不同场合呼吁美方同意延长该条约有效期。

俄罗斯总统普京近日表示，俄方愿就军控等问题与美方进行对话，俄美恢复建设性双边协作符合两国乃至全球利益。拉夫罗夫表示，俄方认为延长《新削减战略武器条约》对双方都很有必要，可以避免俄美两国被指责破坏这一维护战略稳定的法律工具。

俄罗斯方面警告，双方已经没有足够时间达成一个全面的替代条约，就延长条约达成一致的时间也越来越少。俄联邦委员会国际事务委员会主席科萨切夫表示：“任何有关可能更改《新削减战略武器条约》的讨论都是危险的，因为在剩余的一年中绝对不可能解决这些问题。我们要么以当前形式保留现行条约，要么失去它。第三种选择完全不存在。”

2月11日，俄罗斯副外长里布亚科夫在接受今日俄罗斯通讯社采访时表示，俄愿在平等基础上与美国保持对话。他说，美国在很多方面一贯拒绝对话与合作，俄主张在互相尊重、平等互利的基础上通过对话协商解决问题。

美国——

对续约设置“不切实际”要求

在《新削减战略武器条约》延期问题上，美国政府一方面认为需要对条约进行重新谈判，另一方面一再对续约谈判设置“不切实际”要求。美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩近日声称，美国政府将很快就核武器控制与俄罗斯展开谈判，但对于具体谈判日期却闭口不谈。

2月10日，白宫公布的美国2021财政年度预算报告显示，美国国防部将拨款289亿美元用于核武器系统的现代化。美国国家核安全局也获得198亿美元，用于美国核武器存储的现代化。

2月4日，美国国防部发表声明，美国海军已在潜射弹道导弹上配备W76—2低当量核弹头。5日，美国试射了“民兵—3”型洲际弹道导弹。“民兵”系列导弹最初用于冷战时期实施核遏制。目前，“民兵—3”型是美国列装的唯一陆基洲际弹道导弹，能够摧毁半径1.2万千米内的目标。分析认为，尽管低当量核武器的爆炸威力较小，但它会模糊核武器和常规武器的界限，增加军事冲突中误判风险，威胁全球战略稳定。

根据美国国会预算办公室编写的一份相关报告，到2028年，美国将花费4940亿美元用于战略核力量的维护和现代化。根据该报告，美国将把大部分资金用于改善洲际弹道导弹的运载工具及战术核武器的发展。

美国布鲁金斯学会军控与核不扩散倡议项目主任史蒂文·皮弗表示，在《新削减战略武器条约》延期问题上，美国的目标“非常不切实际”，美方希望限制俄罗斯的非战略核武器，俄罗斯则希望限制美国的导弹防御系统。美国政府似乎不打算回应俄罗斯的关切。

舆论——

相关国家应承担起确保全球战略稳定的责任

法国总统马克龙最近表示，面对未来可能在欧洲和全球出现的常规甚至是核军备竞赛，欧洲不能局限于“旁观者”的角色，应采取新的核威慑战略。马克龙呼吁美俄延长《新削减战略武器条约》，称有关遏制核武器扩散的条约面临质疑和挑战，相关国家应承担起确保全球战略稳定的责任。

近日，美国民主党、军控倡导者和部分共和党人发表声明，敦促美国政府续签条约。他们担心条约失效引发核军备竞赛。美国《国会山报》评论说，该条约的到期日迫在眉睫，谈判却“没有明显的动静”，令人担忧谈判前景。

美国卡内基国际和平基金会日前在其网站上设置了条约失效的倒计时，以秒计算，令人警醒。美国马里兰大学国际与安全研究中心的一份民调显示，美国民众希望继续遵守核军控协议，80%的受访者都赞成延长《新削减战略武器条约》，并对美国现有核武库持越来越多的怀疑态度。

俄罗斯军事专家库努托夫认为，随着俄罗斯成功研发高超音速武器，美方感觉到压力，因而将赌注押在恢复中程和短程导弹以及部署低当量核弹头上。“美方希望能够在没有国际法约束的情况下发展核力量，这种单边主义的冒险方式会给世界带来不可预测的风险。”

复旦大学国际关系研究院副院长冯玉军在接受本报记者采访时指出，美国政府在条约延期上态度不积极，深层次的原因是美方希望摆脱条约限制，加速实现其核武库的现代化。

上海国际问题研究院全球治理所所长助理赵隆对本报记者表示，《新削减战略武器条约》续约的最大障碍是美国无视其作为最大和最先进的核武库国家在核裁军和军控上的“特殊责任”，其立场可能导致大国之间重现核军备竞赛。

美国军控协会执行主任达里尔·金博尔警告说，《新削减战略武器条约》一旦失效将为核军备竞赛“打开大门”。

（本报莫斯科、华盛顿2月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 15 版）

(责编：马昌、岳弘彬)