“真诚希望中国人民早日克服困难”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民众志成城抗击疫情的努力和成效得到国际社会广泛认可。针对个别国家和地区出现的少数借疫情之名歧视华侨华人乃至亚裔的现象，多国政要、官员、媒体和国际组织代表纷纷予以谴责，呼吁共担风雨、共克时艰、团结一心、共抗疫情，避免歧视行为和过度反应。

“中国的举措不仅是对中国人民负责，也是对世界人民负责”

日前在纽约联合国总部举行的联合国社会发展委员会第五十八届会议上，会议主席、科特迪瓦大使埃珀代表主席团赞赏中国为抗击疫情付出的努力，呼吁国际社会加强团结合作。七十七国集团主席国圭亚那常驻联合国代表鲁道夫·坦恩鲍表示，国际社会应本着负责、透明、团结、合作精神共同应对疫情，防止歧视和不实信息传播。

非洲开发银行行长阿德西纳表示，疫情是全球性问题。中国在遏制疫情扩散方面作出了很大贡献，国际社会应该继续鼓励并支持中国，“个别国家的歧视态度对于抗击疫情有害无益”。

非盟委员会前主席、南非联合执政和传统事务部部长恩科萨扎娜·德拉米尼—祖马表示：“我们赞扬中国政府为应对和遏制疫情所作的出色工作。世界是一个地球村，中国的举措不仅是对中国人民负责，也是对世界人民负责。”

墨西哥卫生部副部长、墨应对疫情委员会负责人洛佩斯表示，中方及时同世卫组织和国际社会分享信息，为遏制疫情扩散发挥了关键作用。墨卫生部呼吁民众不传谣、不信谣、不歧视。墨方愿继续同中方保持良好沟通协作，相信中国一定能够取得疫情阻击战的胜利。

“疫情不是种族主义或歧视的借口”

美国国会众议员艾尔·格林发表声明称，不能因为疫情而制造恐慌，也不能因此将特定人群污名化。美国疾病控制与预防中心国家免疫和呼吸系统疾病中心主任南希·梅森尼尔表示，不应让恐慌和歧视误导我们的行动。

美国新泽西州州长菲尔·墨菲表示：“疫情不是种族主义或歧视的借口，亚裔美国人是新泽西州多元化结构的重要组成部分，新泽西州对偏执和仇恨零容忍。”

西班牙多个政府部门在社交媒体上发文，对中国人民表达慰问和支持，同时呼吁避免因此次疫情出现歧视和排外现象。西班牙首相府表示，疾病不分国籍，排外主义也是“病毒”。西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊亚表示，西班牙支持国际社会团结一致抗击疫情，反对任何形式的歧视和抹黑行为。西班牙教育和职业培训部表示，对此次疫情或对任何一种疾病的误导和偏见不仅是危险的，还会产生歧视和种族主义现象，对此“最好的疫苗就是教育”。

法国《国际邮报》的文章强烈抨击个别法国媒体报道疫情时使用歧视性词汇，强调对病毒传播的警惕不应等同于对亚裔的歧视。

意大利内政部副部长、民主党代表马泰奥日前发起百余位民主党人士齐聚米兰华人街活动，呼吁民众抵制歧视和偏见。

意大利议会“中国之友”协会秘书长佩鲁弗表示，中国政府采取了高效务实的疫情防控措施。“我们所有人都应携起手来共同抗击疫情，阻止疫情蔓延绝不意味着放纵歧视行为，任何形式的歧视都是不可接受的。”

“在这个时期，我们需要彼此关怀和扶持”

柬埔寨首相洪森多次发表讲话，表示对中国政府抗击疫情有信心。“疫情不可怕，最可怕的是恐慌和歧视。”

韩国首尔市市长朴元淳表示，在首尔旅游业遭遇中东呼吸综合征疫情时，北京市政府派特别代表团来访，为首尔市政府提供了各项支持。无论是谁都会遇到困难，希望城市间相互帮助、相濡以沫，真诚希望中国人民早日克服困难，恢复正常生活。

新加坡内政部部长兼律政部部长尚穆根表示，应防止以疫情为借口的种族歧视等不理性行为。“歧视完全没必要，也无济于事。在这个时期，我们需要彼此关怀和扶持。”

希腊发展和投资部部长阿佐尼斯·乔治亚季斯表示，希望向中国人民传递友好信息，“患难见真情，希腊与中国同在”。

德国德中友好协会联合会发表声明，对借此次疫情制造恐慌、煽动反华情绪的行径表示强烈谴责。声明说，中国政府正全力防控，采取一切措施坚决抗击疫情，而中方也因主动公开、分享信息以及抗击疫情采取的应急管理举措获得世界卫生组织称赞。我们呼吁德国各界竭尽所能，帮助中国一起抗击疫情。

德国杜塞尔多夫德中友好协会副主席迪特尔·博宁表示，比病毒更可怕的，是对他人的歧视与盲目仇恨。现在应该全力支持中国抗击疫情工作，与中国人民患难与共。

（本报北京、联合国、亚的斯亚贝巴、墨西哥城、华盛顿、马德里、巴黎、罗马、曼谷、首尔、柏林2月16日电 记者王莉、杨俊、李凉、万宇、刘旭霞、胡泽曦、姜波、陈晓航、葛文博、叶琦、孔歌、林芮、孙广勇、赵益普、马菲、花放）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)