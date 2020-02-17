“中国展现出令人钦佩的责任感”

近日，萨尔瓦多儿童展示画作，表达对中国抗击新冠肺炎疫情的支持与祝福。画上写着：中国，你可以的！萨尔瓦多爱中国。

亚历山大·佩纳摄（新华社发）

2月10日，日本大阪，道顿堀商圈街道上挂着中日双语的“挺住！武汉”标语。

新华社/共同社

2月12日，武汉体育中心方舱医院。

新华社记者 肖艺九摄

连日来，中国抗击新冠肺炎疫情进展受到国际社会的高度关注。外媒和国际人士普遍认为，中国政府采取了积极高效、公开透明的一系列举措，不仅保障了人民群众的生命安全和身体健康，还为维护全球和地区公共卫生安全做出了积极贡献，展现出负责任大国的担当。同时，中国多举措发力，为节后复工复产筑牢“安全屏障”，让世界看到中国经济社会发展的韧性和活力。

“在最短时间内稳定疫情”

“全国除湖北以外的地区疫情总体呈下降趋势。”2月11日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上透露的这一消息，成为各大外媒报道的焦点。

美联社和德国新闻电视台的报道关注到，除湖北外，中国各省市每日报告的确诊病例数连续多日下降。美联社的报道援引中国国家卫生健康委的观点称，“这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用”。美国哥伦比亚大学流行病学专家利普金预计，如果遏制工作有效，病毒传播速度应该会在本月大幅放缓。

武汉郊区两座医院拔地而起，数千名医疗卫生专家带着数百吨医疗物资设备前往湖北，科研人员紧锣密鼓研发疫苗，政府当机立断采取一系列严格管控措施……拉美社的报道细数中国抗击新冠肺炎疫情的种种举措。这篇题为《中国，为生命而战》的报道称，保护人民的生命是中国政府的首要任务。为了防止新冠肺炎疫情继续在国内和世界范围内肆虐，中国政府采取了各种非常措施，为此正在付出极大的努力。

俄罗斯圣彼得堡市长别格洛夫表示，“正是因为中国中央和地方政府坚定的行动，局势在最短时间内得以稳定。中国人民在疫情面前显示了团结一致和不怕牺牲的精神。”

西班牙《国家报》网站称，“新医院建设是中国速度和中国力量的有力体现。”美国《洛杉矶时报》刊文说，这体现了中方抗击疫情措施有力、行动高效。美联社指出，中国政府以高度负责任的态度挽救患者生命、防止病毒传播。

“充分体现中国制度优势”

西班牙中国政策观察网站刊文称，疫情发生后，中国政府高度重视、迅速响应，凝聚各方力量进行防控，有效遏制疫情传播，这也向世界发出明确信息：中国有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。中国这种应对大规模危机的魄力和能力，是很多国家不具备的。

美国彭博新闻社称，中国领导人要求各级政府对疫情“全力防控”，各个部门正不遗余力抗击疫情。国际卫生专家对中国的反应持积极观点。

“中国政府在控制疫情方面做出了积极努力，令人鼓舞。疫情重灾区一线医护人员的突出贡献及中国人民抗‘疫’的坚定决心，值得敬佩。”联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳赞叹道。

疫情面前，中国的制度优势更加凸显。俄罗斯《独立报》指出，中国的制度使其能成功动员巨大资源抗击疫情。匈牙利工人党主席蒂尔默表示，世界上没有任何一个国家，能够在短时间内高效调动如此大的人力和医疗资源，这充分展示了中国特色社会主义的强大力量。巴西UOL新闻网发表专栏文章认为，中国集中力量办大事的制度优势，在抗击疫情的战斗中得到了充分显现。

美国《外交学者》杂志2月11日刊文称，“整个国家在这次危机中展现的团结、勇气和抗风险精神，无疑会帮助中国战胜病毒和危机。更重要的是，在吸取经验教训的基础上，中国能进一步完善国家治理体系和能力。”

“复工后继续加强防护”

在受新冠肺炎疫情影响延长春节假期后，中国各地从2月10日开始陆续复工，各大城市也迎来返程大军。中国做好准备了吗？国际社会高度关注。

“2月10日，中国迎来春节假期后的首个集中复工日，防疫处于关键阶段。”德国新闻电视台称。

美国有线电视新闻网报道，随着中国大部分地区春节假期结束，人们将重返工作岗位，中国政府就企业应如何应对疫情发布了详细的指导意见。许多地区要求公司测量到办公室上班的员工体温。其他指令则更为具体，比如，有大量农民工的企业还需要为从外地返回的员工设立隔离区。

“勤洗手，戴口罩—现在，中国大街小巷到处都是这类信息和标语，目的是让这个正在进行新冠肺炎疫情防控的国家动员起来。这项倡议也是为了让民众返工时注意个人防护。”哥伦比亚《时代报》网站称。

日本广播协会网站注意到，尽管春节假期已经结束，但很多大城市的企业仍采取远程办公的方式，避免职工聚集。地铁、车站和写字楼也都采取了体温测量、全面消毒等措施，防止人员流动带来新增感染。

法新社报道称，上海市政府建议错开工作时间以减少人们的聚集，同时停止使用中央空调、避免集体就餐。

“中国经济将很快恢复活力”

“这个国家正在开始恢复正常。”法新社近日报道称，包括医疗设备制造商在内的很多工厂都已经恢复了生产。根据中国国家发改委的数据，全国医用口罩产能利用率已经达到87%。

2月12日，俄新社刊登题为《疫情之下，中国多措并举修复经济活力》的报道称，中国正全心全力战“疫”，同时又有序复工复产，中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变。近来，中国多地出台政策支持企业，包括降低企业水电等要素成本，暂时降低或减免土地使用税，减免中小企业房租，加大企业信贷供给，强化对疫情防控物资生产企业的扶持等。

俄新社还注意到，中国政府积极帮助在华外资企业共渡难关，出台政策措施大力支持外资企业有序复工复产，这些措施得到不少外资企业的积极响应，例如，特斯拉在上海的超级工厂已正式恢复生产。

《纽约时报》称，中国农业农村部发出“给广大农民朋友的一封信”，敦促农民不误农时、开始春耕。这些动作表明，中国政府已经意识到，在进行疫情防控工作的同时不能忽略经济建设。

德国《商报》援引基尔世界经济研究所专家费伯迈尔的观点指出，如今的中国经济比2003年暴发“非典”时强大许多。此次疫情后，相信中国经济会很快恢复正常。

2月12日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，IMF正在收集数据评估新冠肺炎疫情的全面影响。就经济前景而言，随着工厂重新开工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏，最有可能出现的情况是“V型”增长，即经济活动出现下滑后迅速回升，疫情对中国经济的总体影响相对可控。

“疫情得到控制之时，人们有理由相信中国经济将很快恢复活力。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，只要回顾当代中国发展历程，就能充分认识到中国人民的潜力和韧性，这也是中国自改革开放以来实现历史性转变的基础。有充分理由相信，随着疫情得到控制，当前被暂时抑制的需求重新释放时，中国经济将出现“反弹式”或“补偿式”增长。

“这是全人类与病毒的战争”

2月10日，世界卫生组织先遣组抵达中国。中国外交部发言人表示，先遣组此次来华是与中方有关部门就中国—世卫组织联合专家考察组的具体安排进行商谈。联合专家考察组的主要目的，是双方专家就疫情形势和防控情况进行深入交流，为中国及全球各疫情国下一步共同努力开展疫情防控提供意见建议。

2月11日，世界卫生组织在日内瓦总部召开全球研究与创新论坛，包括中国在内的400多名专家共同商讨如何应对新冠肺炎疫情。

积极回应各方关切，加强与国际社会合作——这是中国应对疫情的一贯主张，赢得了国际社会的普遍认可。

“中国正在进行一场英勇的斗争。”多米尼加公共卫生部部长桑切斯表示，中方在短时间内公布新型冠状病毒的全基因组序列，并采取强有力措施，有效遏制疫情蔓延。

津巴布韦政府发表声明说，中国政府迅速采取有力措施应对疫情，不仅保护本国公民，也保护了世界各国公民，展现了令人钦佩的责任感。我们赞赏中国坚持开放透明的态度和推动国际合作的坚定承诺。

世卫组织总干事谭德塞近日表示，在中国境外报告的176例病例中，世卫组织只收到了其中38%的完整病例报告表。一些高收入国家在与世卫组织分享这一重要数据方面远远落后。全球必须团结一致才能战胜这场疫情。

“病毒没有国界，这是一场全人类与病毒的斗争，中国是这场战役的最前沿。”美国马里兰大学公共卫生学院院长鲍里斯·鲁希尼亚克表示，中国正在尽全力控制疫情，我们也应尽全力帮助中国，倾听中国经验。各国应在世卫组织协调下，实现充分沟通和信息共享。

著名病理学家、荷兰格罗宁根大学前校长西布兰德·彭浦曼表示，“下一步，全世界科研人员要通力合作，开展深入研究，加大攻关力度，揭示病毒研究的未知领域。”

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