加勒比海上的一颗璀璨明珠（国家人文地理）

格林纳达肉豆蔻。

图片来源：格林纳达政府官网

格林纳达首都圣乔治港湾。

图片来源：格林纳达政府官网

在加勒比海向风群岛的最南端，有这样一个神奇的岛国，虽然只有344平方公里的国土面积，却是世界闻名的“香料之国”。除了飘扬着浓郁的香料气息，岛上还拥有世外桃源般的景色。在海与天的辉映下，加勒比岛国格林纳达这座名副其实的“海上花园”散发着别样的迷人魅力。

海上花园

格林纳达由3个岛屿组成，岛内多被热带雨林覆盖，整体环境优美，风景如画，是附近不少游客的度假胜地。除了海水的蔚蓝、沙滩的洁白和雨林的葱郁，岛内居民对绚丽颜色的追求也将格林纳达装点得五彩缤纷。从首都圣乔治街道旁的商店、酒馆到远在山坡上的木屋、房车都五光十色，令人惊艳。而市区内的街道更是艳丽，路标、墙壁，就连海港里停留的大小船只，无一不成为格林纳达人民彰显艺术表现功底的画布。

格林纳达人民酷爱多彩颜色，却也不是完全不得章法的肆意涂鸦，红色、黄色和绿色多为当地居民所用，也正是格林纳达国旗上的3种色调。这3种颜色再配以格林纳达自有的天然色彩，一个斑斓夺目的岛国在加勒比海上熠熠生辉，吸引着无数游客到此休憩。

香料之国

格林纳达盛产香料，肉豆蔻尤为出名。自1974年始，肉豆蔻便被画在格林纳达的国旗上，足见肉豆蔻在国民心目中的价值。肉豆蔻又名肉蔻、麻醉果，除了作为香料应有的调味作用外，还可以入药，甚至可以制作驱虫剂，是重要的香料与药用植物。格林纳达特别适宜香料生产，得益于国内良好的自然环境与气候条件。全年平均气温26摄氏度，年降水量能达1900毫米，充沛的雨水与适宜的温度，正适合肉豆蔻的种植，也引得香草、桂皮等香料在此扎根为家。每年肉豆蔻成熟收获的时候，是岛上居民最忙碌最幸福的时光，随着成熟的肉豆蔻一个个自然鼓起、开裂，居民们的钱包也随之鼓了起来，在香气弥漫的田园中，享受着自然赐予的幸福感。

如今，包括肉豆蔻在内的经济作物出口仍是格林纳达重要的经济支柱，仅2018年，这个岛国的出口额就达2700万美元。在与中国恢复外交关系后，双方高层积极互动，并在经贸、人文等多个领域取得了长足进展。2019年在北京举行的中国国际服务贸易交易会上，格林纳达展区展示了当地香料、巧克力、朗姆酒等特色产品，吸引大量参观者驻足，更有不少投资者对在格林纳达投资置业产生浓厚兴趣。“一带一路”倡议正如春风一般，将格林纳达香料的香气带到了更远的大洋彼岸。

加勒比风味

受欧美影响，格林纳达的饮食习惯以欧美风格为主，但也极具自己的特色。岛内居民酷爱一道名叫“卡拉洛”（Callaloo）的炖菜。这道菜是由一种生长于当地、名叫“卡拉洛”的苋菜作为主料制作而成，在炖煮过程中加入芋头或者其它叶类蔬菜一同烹饪。“卡拉洛”是加勒比地区广受欢迎的一道菜，更被格林纳达人奉为“国菜”。但是想要制作这道炖菜，对于在加勒比海上的居民来说并不容易，因为这道“国菜”的制作要视当季蔬菜供应情况而定。不过蔬菜供应难题，并没有难住岛内居民，除了苋菜外，当地居民还会选用其它叶类蔬菜作为替代品来制作这道加勒比海上的美味。

“卡拉洛”虽然被誉为“国菜”，但一道叫做“下油”（Oil Down）的炖菜才是最能体现格林纳达风味的传统美食。当地居民采用当日新鲜的海鱼、咸猪肉或者鸡肉，配上面包果和芋头在椰奶中炖煮，食材在炖煮过程中将椰奶充分吸入，只留下椰油沉在菜底。食客在品尝这道菜肴时，椰奶的香气会在口齿间喷涌而出，但食材原本的味道并未被掩盖，而是被嵌入其中的椰香进一步升华，每一口都极具格林纳达的独特韵味。

（海外网 陆宁远整理）

(责编：岳弘彬)