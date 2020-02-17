“我专门跑到兰州吃牛肉面”（我在中国当大使）

格林纳达驻华大使戴艾美近照。

海外网 季星兆摄

格林纳达是位于加勒比海地区的一个美丽岛国。1498年，哥伦布来到这片神秘的土地，发现它的形状酷似石榴，便用西班牙语中的“石榴”一词来命名，因此格林纳达也被人们亲切地称为“石榴国”。

沙滩、海风、可可、肉豆蔻……热带雨林气候赋予格林纳达丰富的物产和迷人的风光。近日，格林纳达驻华大使戴艾美接受人民日报海外网独家专访。面对镜头，她向中国人民发出诚挚邀请：“欢迎大家来格林纳达走走看看！”

感受“中国速度”“中国温度”

在戴艾美眼中，旅行是了解一个国家风土人情的最好方式。不管是过去在中国留学，还是如今担任驻华大使，她总是一个“闲不住”的人。“我甚至专门跑到兰州去吃牛肉面。”谈起这次特别的“美食之旅”，戴艾美记忆犹新，“我吃过很多风味各异的面条，兰州牛肉面独一无二。”

从东部沿海到西部内陆，戴艾美的足迹几乎覆盖大半个中国。她既见证了大城市里日新月异的“中国速度”，也感受到小山村里守望相助的“中国温度”。有一次，她到甘肃一户农家做客，一家人围着灶台忙前忙后，只为给客人张罗一桌丰盛的午饭，这场景令她十分感动：“他们日子虽然过得还比较清苦，但家里却充满了爱。”

千差万别的自然风貌、丰富多样的风俗文化、和谐友善的民族性格……因为旅行，戴艾美接触到形形色色的普通中国人；也因为旅行，她更加全面而立体地认识了中国。近年来，中国在摆脱贫困的道路上持续发力。万众一心的团结奋进下，年均1000多万人的脱贫速度让她很佩服，“政府带领很多人成功脱贫，这是伟大的创举。”

多年前，戴艾美第一次来到中国时，处处工厂林立、机器轰鸣，高速运转的流水线创造了巨大的物质财富，但也产生了不少污染。再次赴华，大使惊喜地发现，随着全民环保意识和健康理念的提升，中国许多地方天更蓝了、山更青了、水更绿了。

“中国是多面的，也是了不起的！”大使有感而发。

学中文成格林纳达“新时尚”

在地图上看，格林纳达与中国相距遥远。但很多人可能不知道，格林纳达是十几个与中国相互免签的国家之一。

越来越多拿着中国护照、说着中文的游客、工人和企业家走进格林纳达人的日常生活，学习中文也一度成为格林纳达社会的“新时尚”。“格林纳达人对世界充满热情。”戴艾美表示，“如果你能说中文，别人都会用惊讶羡慕的眼神看你。”

“只有理解彼此，才能建立良好的关系。”在她看来，语言在文化交流中扮演着重要角色。尽管对很多格林纳达人来说，完全掌握中文的“听、说、读、写”各项技能十分困难，但这丝毫没有阻碍人们学习中文的热情。“要是对彼此一无所知，那也不能称为朋友了。”

格林纳达人热情拥抱中国文化，中国人民也以诚相待、以心相交。从体育场、田径场，到居民住房、农业科技，中国工程队承建的一项项民生工程，让两国民心越来越近。2015年12月，中国海军“和平方舟”号医院船在格林纳达开展医疗服务，6天累计诊疗病人9057人次，受到格林纳达人民的高度赞誉。“我们对此深表感谢。”据戴艾美介绍，目前格林纳达的圣乔治大学医学院开设了一门中医学课程，希望能加强两国在医学方面的交流。

志合者，不以山海为远。随着现代交通工具和通讯技术的普及，阻碍两国人民相亲相近的空间约束也被一一打破。戴艾美表示，格林纳达永远向中国人民敞开大门。

肉豆蔻遇上“十三香”

肉豆蔻，一种神秘的香料，原产于印度尼西亚的班达岛。19世纪中叶，第一批肉豆蔻树苗被带到格林纳达，并成为格林纳达的重要经济作物。据介绍，肉豆蔻的使用好比中国人做菜常用的调料“十三香”。

如今，格林纳达成为继印尼之后的世界第二大肉豆蔻生产国，贡献了全球1/3的产量，位列世界四大著名的“香料岛”之一。在采访中，戴艾美大使展示了肉豆蔻的果实、种子以及制成的香料，并详细讲解了它的种植、采集、性状、功用，以及在全球贸易中的竞争力。

除了包括肉豆蔻、香蕉、芒果和鳄梨等农产品出口，过去几十年，格林纳达也在积极推动经济由农业主导向服务业主导转变。2018年，中国与格林纳达签署共建“一带一路”谅解备忘录，不仅为肉豆蔻等产品远销海外提供更加便捷的途径，也为越来越多中国游客来到格林纳达提供便利之门。她表示，旅游业正在成为格林纳达经济发展的重要引擎。

“我们对前景很乐观。”戴艾美认为，作为世界知名的离岸金融中心，格林纳达拥有很多地区不具备的优势。“一带一路”倡议的开放性、共享性，正在为格林纳达深度参与经济全球化提供无限的可能。

(责编：岳弘彬)