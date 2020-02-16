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海外看战“疫”：中方为遏制疫情全球扩散做出努力

2020年02月16日15:03  来源：中国新闻网
 

(抗击新冠肺炎)海外看战“疫”：中方为遏制疫情全球扩散做出努力

中新社首尔2月16日电 (记者 曾鼐)中方为遏制新冠肺炎疫情全球扩散所作努力，受到国际社会的赞赏和尊重。韩国医疗专家接受中新社记者采访时均对此积极评价。

自新冠肺炎疫情暴发后，中方采取空前严格的防控举措，很多超出世界卫生组织的建议和《国际卫生条例》的要求，严防疫情向全球扩散。

对此，韩国医师学会传染病政策与法规改善委员会主席、高丽大学医学院预防医学教授崔在旭接受中新社记者采访时说，中国政府对武汉采取“封城”、在一定区域限制人员流动等，是采用了传染病防控手段中最严格的措施。他认为，此举虽暂时给部分民众生活带来困难，但从长期看，这是有效切断病毒传播途径、遏制病毒蔓延的最优选择。

从疫情扩散方式分析，崔在旭说，病毒传播最关键的是“移动”，即人的流动性。他说，中国官方不仅对疫情严重区域采取封锁隔离政策，还加大机场检疫力度、主动限制本国公民出境游等，严防了新冠肺炎病毒向海外扩散，这是中国作出的努力。

“我认为，中国疾病防控部门、中国政府在竭尽全力控制疫情。”他说。

崔在旭还对中方举全国之力抗击疫情予以积极评价。他说，中国在全国范围内调配所需医疗、生活等各种物资，集中全国力量支援一线的医护人员。“相信这样的努力不久就能取得好效果。”

数据显示，截至2月15日24时，中国据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告累计确诊病例68500例，全球范围累计确诊病例600多例，占中国境内确诊数量比例极低。而在2009年美国H1N1流感期间，疫情曾蔓延到214个国家和地区。世界卫生组织将中方采取的举措视为“设立了应对疫情暴发的新标杆”。

韩国梨花女子大学医学系教授南宫仁也在社交媒体公开称，目前中国政府看似“过激”的防御措施是适当的，有助于放缓疫情传播速度，并为研究疫苗等争取了时间。

今年1月疫情暴发期间，南宫仁正在中国休假。进入当地酒店时，南宫仁称“作为当时唯一入住的外国人，第一时间收到提示信息，向我提醒中国目前的疫情情况。”

南宫仁称，自己亲眼见证了中方采取的一系列防治措施，如向民众宣传配戴口罩、采用“小汤山”模式建立定点医院等，值得其他国家共享经验。(完)

(责编：于洋、杨牧)
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