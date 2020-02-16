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“钻石公主”号新增70例确诊 自卫队再租客轮援助

2020年02月16日15:02  来源：中国新闻网
 

中新网2月16日电 据日本放送协会(NHK)报道，日本防卫省正在增派队员，加强援助态势，为发生新冠肺炎聚集性感染的“钻石公主”号邮轮提供医疗援助等。为此，防卫省还租借了另一艘民间客轮，作为自卫队员据点。据悉，该客轮已在横滨港靠岸。

据报道，2月6日以后，防卫省启动了灾害派遣活动，对“钻石公主”号邮轮开展援助。除了检疫等医疗援助，协助部分下船乘客转移，以及船内消毒等援助需求也十分迫切，防卫省为此已派遣了约150名队员开展援助工作。

派遣队员的活动据点为一艘在横滨港停靠的民间客轮“白鸥号”。这艘客轮是防卫省与民间企业签约租用的。为了让增派的队员拥有稳定据点，防卫省另租用了一艘名为“银色皇后号”的民间客轮。该客轮已停靠在横滨港待命。

据防卫省预计，下船乘客等逗留的相关设施也需要医疗援助，为此将召集医生和护士等具有专业技能的预备役自卫官，加强援助态势。

日本厚生劳动省16日发布消息称，正停泊在日本横滨近海接受大规模检疫及隔离观察的邮轮“钻石公主号”，又得出了289人的新型冠状病毒检测结果，其中70人确认感染，38人无相关症状。从2月3日晚该船抵达横滨接受检疫以来，已对船上的1219人进行了病毒检测，确诊总数达355例，均被紧急送往医院。

(责编：于洋、杨牧)
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