新华社德国慕尼黑2月15日电 专访：“西方缺失”是困扰美欧关系的症结——访波恩大学全球研究中心主任辜学武

新华社记者沈忠浩 严锋

第56届慕尼黑安全会议（慕安会）14日至16日在德国慕尼黑举行，会议主题“西方缺失”意在探讨西方影响力的衰退及其后果。德国波恩大学全球研究中心主任辜学武在接受新华社记者专访时说，“西方缺失”是慕安会对当前西方阵营一针见血的判断，道出了困扰美欧关系的症结。

按照会议主办方的说法，“西方缺失”是指一种被广泛感受到的不安，这种不安源于“西方”持久目标的不确定性和“西方”共同立场的缺失。在辜学武看来，“西方缺失”反映在“三个丧失”，即美欧丧失主导全球事务的影响力，丧失彼此信任，丧失彼此团结。

“其根源是美国的焦虑，尤其是对中国崛起和对俄罗斯重新强硬起来的焦虑。”辜学武指出，正是这种焦虑将美国推向了排外、单边主义和保护主义，而这又恰恰与欧洲奉行的宽容、多边和开放格格不入。“美国跨党派政治精英和民众的集体焦虑是‘西方缺失’的主要原因。”

辜学武认为，“西方缺失”正从三方面冲击全球秩序：一是冲击二战后建立起的国际秩序；二是导致全球外交从多边主义转向单边主义和双边主义；三是全球实力真空地带日益增多，局部冲突对世界格局的影响日益突出。

“在美国现任总统特朗普领导下，西方很难制定统一的战略。”辜学武说，西方内部的主要矛盾在于本届美国政府奉行“美国优先”战略。该战略让美欧关系实际上处于破裂边缘。

辜学武认为，除非欧洲将自身利益服从于美国利益，甘当美国的“小伙伴”，否则美欧分道扬镳难以避免。

而在本届慕安会上，法国总统马克龙表态称，“我们不能做美国的‘小伙伴’”。他指出，欧洲有时候需要独立于华盛顿行动。

辜学武对记者说，以东西方两分法来分析世界格局并不符合当前的基本事实，因为没有所谓统一的西方和统一的东方。

他认为，2020年美国大选结果能否从实质上改变“美国优先”的单边主义道路将影响全球格局。

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