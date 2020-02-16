新华社耶路撒冷2月16日电 专访：疫情无改我们长期看好中国旅游客源市场——访以色列旅游部长莱文

新华社记者陈文仙 尚昊

以色列旅游部长亚里夫·莱文近日在接受新华社记者专访时表示，新冠肺炎疫情对中国旅游市场的影响是暂时的，并不会改变以色列业界对中国作为旅游客源市场的长期看好。伴随以中旅游便利度不断提升，以方期待更多中国游客到访。

莱文在特拉维夫举行的国际地中海旅游展上对新华社记者说，去年共有超过15万人次中国游客到访以色列，“但这还不是一个很大的数字，中国旅游市场潜力巨大，有待进一步合作和开发”。

谈及新冠肺炎疫情对旅游市场影响时，莱文表示，疫情对旅游业毫无疑问是个挑战，在当前情况下，人们自然会有所担心。目前，中国政府正在尽最大努力解决问题，希望现在发生的一切能够尽快结束，也相信我们最终会克服困难。

莱文曾多次访问中国，并走访过多个城市。他说，以中双方都致力于加强两国旅游合作，双方市场潜力有望得到进一步释放。

莱文的母亲曾学习中文，并曾担任以色列国家图书馆亚非部负责人，这令莱文从小就接触中国文化、了解中国，深知两国加强旅游和人文交流的重要性。“我实际上是在中文书籍环境中长大的，中国有着独特的历史，在世界遗产中占有重要的一席之地。”莱文说。

据以色列中央统计局公布的数据，2019年入境以色列的全球游客数量达420万人次，创历史新高。其中，中国游客达15.6万人次，较前一年增长36.7%。

海南航空、四川航空、以色列航空等航空公司目前已开通多条往返中国与以色列的直飞航线。

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