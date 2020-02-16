人民网>>国际

综述：中越携手安排滞留中国公民回家

2020年02月16日14:50  来源：新华网
 

新华社河内2月16日电 综述：中越携手安排滞留中国公民回家

新华社记者陶军 王迪 黄硕

在中国驻越南使领馆努力下，三架越南航空公司临时航班15日分别从越南南部胡志明市、中部岘港市和芽庄市起飞，协助约400名滞留越南的中国公民顺利踏上回家路。

“这次能拿到回家的机票，真的要感谢使馆各位工作人员的不懈努力，让我们感受到了祖国的强大和温暖。”来自山东的迟女士手中举着一块写有“加油中国”“感谢祖国”等字样的标语牌，这样告诉新华社记者。她说，自己上个月带着孩子来探望在越工作的丈夫，但受新冠肺炎疫情影响，回国遇到困难。几经周折后，她联系中国驻越使馆求助，终于顺利坐上了回国的飞机。

受新冠肺炎疫情影响，越南民航局2月1日宣布暂停中越间往返航班，不少中国公民滞留越南。经中越双方协商，越南航空公司15日开通岘港—河内—广州、胡志明市—广州、芽庄—成都三个临时航班，协助中国公民回国。

中国驻越南大使熊波15日前往机场看望即将登机回国的中国公民，并为他们送行。熊波表示，党和政府十分关心受疫情影响滞留海外的同胞们，帮大家排忧解难是驻外使领馆的基本职责和当前优先工作。

据介绍，越南因疫情暂停中越间航班往来后，中国驻越使领馆先后协助多批在越滞留中国公民通过陆路口岸、包机等方式安全回国。了解到仍有不少滞留中国公民期盼早日回国后，使领馆继续同越方积极协商，最终促成越航开通三个临时航班。

越南航空公司航线规划管理部负责人阮孟雄表示，新冠肺炎疫情突然来袭，越方对中国人民特别是武汉人民遇到的困难感同身受。作为国家航空公司，越航不仅参与运送受疫情影响的越中两国公民，也承担了越方捐赠中方物资的运输任务。相信中国会早日战胜疫情，渡过难关。

2月9日晚，越南航空公司航班搭载越方捐赠的价值近52万美元的医疗物资和11名中国湖北籍公民从河内出发，次日凌晨顺利抵达武汉。

据悉，目前中越之间部分陆上和空中货物运输已得到恢复，越方下一步将积极考虑中方航空公司根据需要恢复赴越航班。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved