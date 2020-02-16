新华社河内2月16日电 综述：中越携手安排滞留中国公民回家

新华社记者陶军 王迪 黄硕

在中国驻越南使领馆努力下，三架越南航空公司临时航班15日分别从越南南部胡志明市、中部岘港市和芽庄市起飞，协助约400名滞留越南的中国公民顺利踏上回家路。

“这次能拿到回家的机票，真的要感谢使馆各位工作人员的不懈努力，让我们感受到了祖国的强大和温暖。”来自山东的迟女士手中举着一块写有“加油中国”“感谢祖国”等字样的标语牌，这样告诉新华社记者。她说，自己上个月带着孩子来探望在越工作的丈夫，但受新冠肺炎疫情影响，回国遇到困难。几经周折后，她联系中国驻越使馆求助，终于顺利坐上了回国的飞机。

受新冠肺炎疫情影响，越南民航局2月1日宣布暂停中越间往返航班，不少中国公民滞留越南。经中越双方协商，越南航空公司15日开通岘港—河内—广州、胡志明市—广州、芽庄—成都三个临时航班，协助中国公民回国。

中国驻越南大使熊波15日前往机场看望即将登机回国的中国公民，并为他们送行。熊波表示，党和政府十分关心受疫情影响滞留海外的同胞们，帮大家排忧解难是驻外使领馆的基本职责和当前优先工作。

据介绍，越南因疫情暂停中越间航班往来后，中国驻越使领馆先后协助多批在越滞留中国公民通过陆路口岸、包机等方式安全回国。了解到仍有不少滞留中国公民期盼早日回国后，使领馆继续同越方积极协商，最终促成越航开通三个临时航班。

越南航空公司航线规划管理部负责人阮孟雄表示，新冠肺炎疫情突然来袭，越方对中国人民特别是武汉人民遇到的困难感同身受。作为国家航空公司，越航不仅参与运送受疫情影响的越中两国公民，也承担了越方捐赠中方物资的运输任务。相信中国会早日战胜疫情，渡过难关。

2月9日晚，越南航空公司航班搭载越方捐赠的价值近52万美元的医疗物资和11名中国湖北籍公民从河内出发，次日凌晨顺利抵达武汉。

据悉，目前中越之间部分陆上和空中货物运输已得到恢复，越方下一步将积极考虑中方航空公司根据需要恢复赴越航班。

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