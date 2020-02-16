原标题：俄罗斯各界对中国经济信心坚定

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“中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变”

俄罗斯各界对中国经济信心坚定

光明日报驻莫斯科记者 韩显阳

与国际社会一样，俄罗斯政府、学界以及媒体对新冠肺炎疫情对中国及世界经济影响纷纷进行评估预测。俄社会主流看法是，疫情将对全球经济产生一定影响，但俄对中国经济的美好未来信心坚定。

“中国经济活力将逐渐释放”

俄流行病学专家普遍认为，新冠肺炎疫情不太可能持续很长时间，其中一个关键因素是中国在紧急情况下仍具有强大的社会动员能力，如对千万级人口城市的严格交通管控、坚决遏制谣言、动员全国医务人员和调配医疗资源等。专家认为，从4月开始，人们将不用再担心新冠肺炎疫情。这一判断同时也给多数俄经济学家以信心，认为中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变。

本月上旬，“今日俄罗斯”国际通讯社举办主题为“新冠肺炎：对中国和世界经济影响”的圆桌会议。俄高等经济学院世界经济与政治学系教授马斯洛夫指出，中国领导人及政府采取了坚决、有力行动，疫情已经得到严格控制。由于传统上1月份假日较多，中国国内生产总值环比通常下降0.2%～0.3％，此次受疫情影响则可能会下降更多一点。俄科学院远东研究所中国经济和社会研究中心主任奥斯特罗夫斯基认为，将当前情况与2002年至2003年的非典大流行进行比较是可行的。他回忆说，经济专家2003年预测中国经济将出现严重衰退，但是到了当年底，中国GDP增长率却达到了9.8％。2019年，中国的年度GDP比上年增长6.1％，奥斯特罗夫斯基说，中国经济相当有活力，到今年底GDP可能仍将保持差不多的增长，第一季度会有所下降，但这是季节性的,中国经济活力将逐渐释放。俄联邦政府分析中心负责人首席顾问格里戈里耶夫也认为，从当前中国金融、证券发展看，疫情不会严重影响中国经济发展。

俄新社12日刊发《疫情之下，中国多措并举修复经济活力》文章，称中国政府多措并举，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，经济活动逐步恢复，这再次证明中国强大的动员能力和战胜疫情的信心。文章强调，中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变。文章还介绍说，不少中国大企业积极参与经济战“疫”，与中小企业共克时艰。例如，联想集团提供短期工作机会以帮助中小企业扛过困难期；阿里巴巴集团采取补贴快递物流、减免平台商家经营费用等措施，共同抗击疫情；华为云数据库携手华为云WeLink共同保障企业“云办公”等。

疫情对俄经济影响“微不足道”

俄联邦央行行长纳比乌林娜7日表示，目前疫情对俄罗斯经济的影响可以忽略不计。她说，新冠肺炎疫情影响着单体国家经济，也影响着世界经济，“如果我们谈论俄罗斯，目前对我们经济的影响微不足道”。俄最大银行俄联邦储蓄银行行长格列夫认为，如果病毒传播在俄罗斯得到有效控制，则对俄罗斯经济影响“将不会很大”。

针对WTI原油期货价格下跌，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，预计新冠肺炎疫情可能使全球原油需求减少15万至20万桶/日，但没有迹象显示中国对俄罗斯石油与天然气的需求出现下降。

俄总统前助理、欧亚经济委员会宏观与一体化部长格拉济耶夫撰文指出，疫情困扰中国和世界，也将对国际社会带来短期影响。但对俄罗斯来说，这场疫情不会对俄中合作产生太大影响。他说，目前俄罗斯相关医疗部门和企业都在处理来自中国的订单，提供各种防护设备。俄中也已围绕抗病毒疫苗的研发展开合作，另外俄主要航空公司飞往中国的航班也在照常运行。

“俄罗斯铁路”公司副总经理希洛表示，今年2月份中俄铁路进出口货物增长超过10%。他说：“到目前为止，我们没有看到往返中国的货运量出现任何减少，甚至2月上旬外贸货运量还有所增加，其中出口增长近13%，进口增长24%。”

俄《议会报》援引欧亚经济委员会的评估称，中国新冠肺炎疫情将在2020年第一季度达到顶峰，其对包括俄罗斯在内的全球经济负面影响将相对有限。

俄积极推动俄中务实合作

在抗击新冠肺炎疫情时，俄罗斯一直站在中国身边，与中国共克难关。俄总统普京多次表示，俄将全力支持中国抗击疫情。

《俄罗斯报》在题为“患难与共：俄罗斯人民全力支持中国战胜疫情”的文章中援引俄驻华大使杰尼索夫的话说，新冠肺炎疫情不会对俄中政治、经济各领域发展合作产生负面影响。

俄联邦海关署11日宣布，2019年俄中贸易额达1109亿美元，增长2.5%，达到历史新高。2019年全年中国对俄罗斯出口总额增长3.6%，达541亿美元，俄罗斯对华出口增长1.6%，达568亿美元。中国在俄贸易中的占比从15.7%上升至16.6%。面对新冠肺炎疫情，俄政府经济部门正积极努力，以实现俄中两国元首确定的未来几年将双边贸易额提升至2000亿美元的目标。

俄工贸部副部长叶夫图霍夫近日表示，从中国进口的纺织品和汽车配件等轻工业储备可用至3月初，“没有恐慌，局势也不会出现戏剧化发展”。

俄罗斯“天然气工业”出口公司总裁布尔米斯特罗娃13日表示，俄气仍在与中方探讨“西伯利亚力量2号”项目以及从俄远东地区对华供气问题。她说，俄中伙伴们可以通过视频连线开展工作，“不用担心，会谈仍在继续进行”。据了解，俄气与中石油于2015年签署通过“西伯利亚力量2号”项目向中国供气的协议，计划在现有西西伯利亚至新西伯利亚管道的基础上修建新管道，延伸到中国边境。

（光明日报莫斯科2月15日电）

《光明日报》（ 2020年02月16日 08版）

(责编：曹昆)