王毅会见日本外相茂木敏充

人民网 2月15日慕尼黑电 （记者 花放）当地时间2020年2月15日，国务委员兼外长王毅在出席第56届慕尼黑安全会议期间会见日本外相茂木敏充。

王毅表示，我要首先感谢日方对中国抗击新冠肺炎疫情给予的理解和支持。最近，很多日本民众向中国伸出援手的故事在中国网络上刷屏，我们从中感受到了一衣带水邻邦传递过来的友情和温暖。在灾难面前，任何以邻为壑，隔岸观火的做法都是令人不齿的。而中日两国在此次疫情中的相互支持，充分体现了我们作为东方国家守望相助的优良传统，相信两国人民的友谊将因此得到进一步深化。

王毅表示，在中方以及各方共同努力下，相信疫情很快就会过去。中国经济在疫情中受到了一些影响，但可以通过努力把损失弥补回来，中国今年全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的既定目标一定会实现。中方愿继续加强同日方在经贸、人员往来等各领域的互利合作，共同推动中日战略互惠关系迈上新台阶，为两国和两国人民带来更多福祉。

茂木敏充表示，中方为阻止此次疫情的扩散与传播付出了巨大努力，日方对此高度赞赏。相信中方一定能够早日战胜疫情，日方也愿继续全力支持和帮助中方。日方将与中方密切配合，进一步深化各领域合作，共同筹备好今年两国间的重要高层交往，推动日中关系取得新的进展。

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