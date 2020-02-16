佩洛西警告欧洲“别接近华为”，傅莹当场回怼

【环球网报道 记者李东尧】“别接近华为。”“各国不能为了财务上的方便而把电信基础设施割让给中国。”当地时间2月14日，慕尼黑安全会议在德国举行，美国众议院议长佩洛西在会上这样就所谓华为“风险”警告欧洲国家。值得注意的是，全国人大外事委员会副主任委员傅莹当天在现场直接反驳了佩洛西的相关言论。

综合美国消费者新闻与商业频道(CNBC)、英国《金融时报》等报道，佩洛西14日警告各国不要与华为公司做生意，并同时呼吁其他国家在全球竞相发展5G网络之际与美国合作。佩洛西甚至警告欧洲国家，声称如果它们让华为参与推出5G技术，将是“选择独裁而非民主”。

佩洛西当天称，“如果你们想要建立一种价值观与尊重人权及其他方面的集体意识，那就不要接近华为。”

“我们必须投资其他可行的选择，这些选择将能够带我们进入未来，同时维护我们的价值观以及制度。”佩洛西说。她称，“各国不能为了财务上的方便而将电信基础设施割让给中国。”

值得注意的是，“今日俄罗斯”(RT)14日报道提到，佩洛西当天发言后，一名在场的中国立法者当即反驳，对华为的过度关注表明，如果美国的“民主”的存在能够受到一个手机网络的威胁，那么这种“民主”就不可能持久。

美媒披露，驳斥佩洛西言论的正是中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹。

据美媒报道，傅莹当场向佩洛西发问。她首先提到佩洛西曾经对中国的“成功”访问以及双方“建设性的对话”。

紧接着，傅莹话锋一转：“就我所知，世界运作的方式是，技术是一种工具，自从中国40年前开始改革后，引入了各种各样的西方技术，微软、IBM、亚马逊，他们在中国都很活跃。自从我们开始1G、2G、3G和4G以后，所有的技术都来自西方发达国家，而中国保持了它的政治体制，共产党领导的政治体制取得了成功，没有受到技术的威胁。”

“可为什么如果把华为技术引入西方国家的5G，就会威胁政治制度呢？您真的认为民主制度这么脆弱，华为区区一家高科技公司就能威胁到它？”

美媒称，傅莹的挑战式提问引来了观众席中的掌声。

在此次慕尼黑安全会议前夕，德国《世界报》12日曾报道，德国执政党基民盟与其姐妹党基社盟通过文件，不禁止中国华为公司参加德国5G网络建设。“继英国后，德国也决定不禁用华为”一度引起西方媒体关注。

彭博社14日报道称，佩洛西当天支持特朗普有关使用华为技术设备建设5G网络对国家所构成威胁的评估，是两党在围绕总统弹劾展开激烈斗争后罕见达成一致的时刻。

中国日报欧盟分社社长陈卫华14日在推特上评论，佩洛西正在重复欧洲人已经听厌了的鬼话。“在弹劾失败后，她仍在竭力吸引眼球。”↓

佩洛西的表态，当天也引起了部分外国网友的讨论。

有网友评论说，“华为与欧盟应该无视美国的勒索。他们是害怕失去对世界地位的垄断。”↓

还有人调侃说，“如果有人是科技方面的权威，那南希(佩洛西)就是。”↓

网友Shan Saeed说，“她不明白5G的好处。中国是科技领域的领导者。”↓

(责编：于洋、杨牧)