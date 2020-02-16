王毅：面对共同威胁，中俄将继续坚定相互支持

人民网 2月15日慕尼黑电 （记者 花放）当地时间2020年2月15日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，在中国抗击新冠肺炎疫情期间，普京总统多次公开表示对中国的坚定支持，俄方也动用专机向中方运送援助物资，这充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平，也体现了两国长期以来相互支持的好传统。中方对俄方的支持表示感谢，相信两国之间的团结互信将在共同抗击疫情的斗争中得到进一步增强。

王毅表示，今年中俄又将有一系列重要高层往来，中方愿与俄方密切配合，增进两国元首之间的友谊和互信，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系迈上新的台阶。当前，中俄都面临霸权主义和强权政治的威胁，双方应当在涉及各自核心利益的问题上继续坚定相互支持。中方愿同俄方加强在中亚地区的对话与合作，共同维护好中俄两国周边的安全稳定。我们也将与俄方加强在全球热点问题上的协调，共同向世界发出积极正面信号，更加有力地维护国际和平与安全。

拉夫罗夫表示，俄方全力支持中国抗击疫情，对中方付出的巨大努力表示高度赞赏，并愿继续提供一切必要援助。当前，俄中全面战略协作伙伴关系发展顺利，俄方对此感到满意。今年两国元首将再次互访，俄方愿以此为契机，把两国领导人达成的共识落到实处，进一步深化两国各领域合作。俄中互信基础牢固，任何分化和动摇两国关系的企图都不会成功，俄方将与中方继续坚定相互支持。俄方也愿与中方就中亚以及伊朗、利比亚、阿富汗等问题加强沟通，并且在国际事务中进一步协调立场，共同发挥应有作用。

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