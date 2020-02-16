王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

人民网 2月15日慕尼黑电 （记者 花放）当地时间2020年2月15日，国务委员兼外长王毅在出席第56届慕尼黑安全会议期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

博雷利表示，欧方赞赏中方为抗击疫情所做的努力，对中国完全信任，相信中国将很快战胜疫情。欧方已向中方提供了一些援助，愿意根据中方需要提供更多防疫医疗物资。欧方主张客观评估形势，避免恐慌，认为有些国家采取关闭边境、中断航线等过度反应是不恰当的。

博雷利表示，近段时间，个别国家对中国提出很多批评指责，实际上是出于对中国发展成功的嫉妒心态。在人类发展历史上，如此短时间里取得巨大成就的国家只有中国。中国并非是好战的国家，和其他国家一样，也应该拥有发展适当军力维护自身安全的权利。欧方欢迎中国在国际上发挥更大作用。欧方要努力找到同中美两个世界大国同时和平相处之道。今年对于欧中关系非常重要。我们愿同中方共同努力，确保欧中峰会等重要政治议程取得成功。欧方还愿同中方深化经贸合作，共同应对气候变化等全球性问题，打造更加紧密的中欧关系。

王毅说，我赞赏你对中国的发展采取积极和开放态度。中国同样拥有发展的权利。中国人民通过勤劳和汗水取得了巨大成就，14亿中国人走向现代化是对人类进步作出的重大贡献。中方致力于走出一条不同于历史上国强必霸的老路，坚持自身的和平发展，坚持同世界合作共赢。

王毅表示，不管欧盟身处顺境还是逆境，中方始终支持欧盟发展壮大，希望看到欧盟在国际舞台上发挥更大作用。中欧双方都支持自由贸易、多边主义、世界多极化和国际关系民主化，我们之间不存在根本性分歧，中欧是伙伴而不是对手。当今世界面临各种风险挑战，中欧应进一步加强战略协作。今年中欧之间有一系列重要政治议程，中方愿同欧方密切沟通，推动中欧关系进一步发展。感谢欧方对中国抗击疫情给予的理解和支持。疫情无国界，中方为阻止疫情向世界传播作出了努力。我们愿同欧方加强合作，共同应对好人类社会面临的共同挑战。

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