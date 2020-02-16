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王毅会见世界卫生组织总干事谭德塞

2020年02月16日09:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网 2月15日慕尼黑电 （记者 花放）当地时间2020年2月15日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑出席第56届慕尼黑安全会议期间会见世界卫生组织总干事谭德塞。

王毅表示，疫情无国界，人类就是在同各种疾病疫情斗争中不断向前发展的。而每当疫情发生，谣言总是不径而走，滋生各种恐慌情绪，需要有人主持公道，讲明真相。总干事先生作为全球公共卫生事业的掌门人，坚持专业精神、科学态度和理性思维对待疫情，充分肯定中方采取的有效举措，呼吁各方保持信心，抵制谣言，加强合作，我们对此表示赞赏。王毅说，没有什么疫情是不可战胜的，此次也不例外。经过中国人民的艰苦努力，疫情防控正朝积极方向发展。中方欢迎世卫组织专家组访华，愿同世卫组织进一步密切合作，尽快彻底战胜疫情，不仅维护本国人民的生命健康，也为国际公共卫生事业作出贡献。相信通过此次抗击疫情，中国同世卫组织的互信与合作将得到进一步巩固深化。

谭德塞表示，疫情不分国界，国际社会必须团结应对这一人类共同的敌人。我一直反复强调并呼吁各国，要本着科学态度，基于事实证据，团结合作应对，而不是各行其是，传播假消息，更不能污名化。现在假消息问题比较严重，世卫组织已同谷歌等沟通，确保民众得到世卫组织的权威信息。世卫组织高度赞赏中方为防控疫情所做的巨大努力，钦佩习近平主席的杰出领导力和坚定政治信心。中方保护的不仅是本国人民，也保护了世界各国人民，世卫组织派专家赴华，不是因为中方能力不足，而是为了显示我们的团结合作。这些重要的事实需要被世界了解，中国做出的努力和牺牲值得各国感谢和赞赏。世卫组织将继续坚持真理，坚持原则，继续坚定同中国站在一起，全力提供一切帮助。世卫组织对尽快战胜疫情充满信心。

(责编：于洋、杨牧)
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