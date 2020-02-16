王毅在第56届慕尼黑安全会议上发表演讲

人民网 2月15日慕尼黑电 （记者 花放）当地时间2020年2月15日，国务委员兼外长王毅在德国出席第56届慕尼黑安全会议并发表题为“跨越东西差异、践行多边主义”演讲。

王毅在演讲中讲述了中国人民在习近平主席坚强领导下众志成城抗击新冠肺炎疫情的故事，表示中国政府采取的严格彻底举措正在显现效果，中国完全有信心、有能力、有把握战胜这场疫情，相信疫情过后，中国经济将在更健康和可持续轨道上阔步前行，中国人民将以更坚定步伐，实现全面小康，摆脱绝对贫困，迈向中华民族的伟大复兴。

王毅表示，疫情让人们再次认识到，这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题彼此转化的时代，任何国家都不可能独善其身。各国命运休戚与共，紧密相连。加强全球治理，增进国际协调是当务之急。我们有必要摆脱东西方的划分，超越南北方的差异，真正构建人类命运共同体。

王毅就全球化背景下如何践行多边主义提出四点看法。第一，坚持多边主义，应当谋求共同发展。多边主义不认同一国优先，主张各国都享有平等发展权利。如果只有西方国家保持繁荣进步，西方以外的国家永远落后，不是在真正践行多边主义，也无法实现人类的共同进步。中国走向现代化，是历史演进的必然。中国自身的国情决定我们不能照搬西方的模式，中国的文化基因要求我们不应走国强必霸的老路。我们坚持自身和平发展，坚持与世界合作共赢。中国特色社会主义道路已经取得巨大成功，并正在展现旺盛生命力和光明前景。中方尊重西方国家的选择，愿意借鉴发达国家的有益经验，与各国实现共同繁荣。西方也应摒弃笃信自身文明优越的潜意识，放弃对中国的偏见和焦虑，尊重中国人民的选择，接受和欢迎一个与西方制度不同的东方大国的发展振兴。

第二，坚持多边主义，大国应当身体力行。多边主义能否成功，大国发挥着关键作用，承担着重大责任。因此，大国要有担当，不搞本国优先，而是要维护好各国的共同利益；不热衷于划分势力范围，而是应努力保持世界的开放性；不相互对抗拆台，而是要携手维护世界的和平稳定。中国将同俄罗斯进一步深化战略协作，同美国继续探寻和平共处、合作共赢之道，同欧洲全面深化合作。

第三，坚持多边主义，应当维护国际准则。多边主义不接受单边行径，认为国际关系应实现民主化，而民主化应建立在遵守国际法治和维护国际正义的基础之上。中国始终恪守初心，做宪章宗旨和国际法的坚定维护者。中国外交政策立足于维护世界和平、促进共同发展的对外交往宗旨，源自于坚守国际法和国际关系基本准则，不受一时一事影响，没有自身的私利，因此呈现出高度的稳定性和连续性，经得起历史考验，赢得了各国信任。

第四，坚持多边主义，应当树立共同体意识。习近平主席提出构建人类命运共同体的重大倡议，基于天下一家的中华文化传统，体现了对人类未来的深刻思考和人文关怀，既是全球治理的必由之路，也是多边主义的终极目标。不仅为解决当今世界面临的挑战提出了中国方案，也成为中国特色大国外交高举的一面旗帜。中方愿同各方共同努力，超越社会制度、历史文化和发展阶段的不同，共同呵护好人类赖以居住的星球，共同建设好荣损与共的地球村。

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