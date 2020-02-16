等春来，又是一番好光景。

人民网北京2月15日电“我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。”翻看国家主席习近平连日来与多国领导人的“通话记录”，类似的话被反复提及。在这场没有硝烟的战场上，中国人民上下一心，众志成城，释放出了强大能量，中国防控疫情举措也赢得了国际社会的认可与尊重。“武汉加油！中国加油！我们在一起”成为国际社会的主流声音。越来越多的国家、国际组织以及国际各界人士、普通民众都坚信中国终将战胜疫情。

“中国政府正在采取严格而坚决措施，全国上下一心、闻令而动。如此规模的社会动员在全球公共卫生史上前所未有。它能奏效的原因，在于中国共产党领导下的中国制度优势。”中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩与中国结缘已有30余年，他一语道出了国际社会充满信心的缘由。

信心源自集中力量办大事的制度优势

短短3天时间，2000多名建设者从四面八方“逆行”集结，数百台机械同时开工，数千名建设者不舍昼夜。10天！一座占地3万多平方米的医院从零到有，拔地而起。火神山建成再次让中国扬名海外。

当看到火神山医院在短短10日之内建成，日本网友在推特上留言称赞道“太赞了，加油！” “仿佛挥动了魔法手杖！” “短时间内做成这件事，可见中国惊人的人员力量和资金实力”“如果日本足够厉害，发生灾害的时候也要以这种劲头建出像样的避难场所”… …疫情面前，如此高效的组织能力，彰显了万众一心防控一心的中国力量，再次让国际社会见证了中国集中力量办大事的制度优势。

新冠肺炎疫情发生以来，在党中央的统一领导下，举国上下凝心聚力，汇聚成了疫情防控的最大合力。习近平主席亲自部署、亲自指挥，多次召开会议、多次听取汇报、作出重要指示。省区市甚至到乡镇街道，基层干部深入千家万户走访摸排，利用村头大喇叭加强防控知识宣传，扎根疫情防控第一线。这种从最高级别部署，一直到大喇叭喊话的动员力量，在全球仅中国一家。坚持中国共产党集中统一领导的制度优势正转化为阻击疫情的最强战力。

正如泰国民主党主席、政府副总理兼商业部长朱林所说，中国共产党有能力和决心带领中国人民战胜各种挑战，坚信中国共产党将在这次抗击疫情的战斗中再次取得胜利。

信心源自万众一心的磅礴力量

能打赢这样疫情阻击战的关键还在于依靠人民的力量。在医院施工现场数千名建设者日夜不休、数万名医务工作者奋不顾身、防控物资生产者加班加点、海内外爱心人士驰援物资… …面对疫情，举国上下正迅速拧成一股绳，心往一处想，劲往一处使，形成磅礴力量。

罗马尼亚在华记者妮娜Felicia Nina Gherman说，我真不敢相信世界上还有哪个国家能够有这么大的决心与魄力，采取如此大规模的统一行动来抗击疫情。许多城市被封城；许多会议和活动被取消了；春节假期也延长了。从外地返回居住地的人都被要求自动隔离14天，然后才可以去上班。超市里的购物车被严格消毒，公共交通的车辆也是每天多次消毒。中国人都严格遵守着政府的要求，不参加各种聚会。这是一个非常团结，也非常守纪律的民族，尤其是在危难的时刻。

在中国生活了25年的阿拉伯人穆罕默德·塞莱米在给人民网的投稿中写到，一夜之间，中国从上到下、从一线到后方、从城市到乡镇，每个层级都立刻响应和动员起来，充分利用多重力量，将防疫常识、每日疫情通报等重要信息传递到每个人，并发动了人类历史上范围最广、最成功的病毒隔离行动，以遏制这个人类仍未全部认识其全貌的新病毒的传播，并投入巨大的医疗力量，努力治疗不幸感染的病人。

他说，难以想象，在这么一个人口大国，所有人都可以听从指挥建议，统一约束自己行动，这一方面反应了中国各级政府执行力、动员能力之强，另一方面，也说明了中国人民伟大的自制力和大局意识。

乌克兰网友留言

俄罗斯网友留言称，中国的抗疫工作非常有组织，人民行动迅速，执行到位。相信，一定能研制出病毒疫苗。

德国网友Salvo Gaglio留言称，我到深圳才三周，我见证了深圳市民每天是如何遵守各项政府管控措施，如何努力克服一切困难的，这一切令人印象深刻。每天夜晚有人清扫街道，购物中心的入口有人管理，电梯每天会清洁2-3次，按键表面都被覆盖了一层塑料薄膜，每天有人更换。即使是公共卫生间都贴有一张清单，上面标注了清扫的日期时间。我们酒店的房间一天会打扫两次并彻底地杀菌消毒。非常专业，令人不敢相信！

越来越多外国人为中国加油鼓劲。英国中学生合唱中文歌曲《让世界充满爱》、德国青年们用“I am China”的口号呼吁全球共同抗击疫情，埃塞俄比亚学生用中文祝福“中国加油” ……疫情无情人有情，患难时刻见真情。外交部发言人华春莹表示，在世界人民的理解支持之下，中国人民一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

信心源自中国防控疫情所坚持公开、透明的原则

疫情发生以来，中国本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及美国在内的有关国家和地区作了通报，并邀请世卫组织等相关专家前往武汉实地考察。

罗伯特·劳伦斯·库恩认为，在应对疫情的过程中，中国强调及时准确、公开透明地发布疫情最新情况，回应境内外关切，这一点非常关键。其间，中国政府每天都举行新闻发布会，精确发布相关病例统计数据。不断自我完善始终是中国治理体系的一大特点。通过此次疫情防控阻击战，中国将及时吸取经验教训，不断完善信息收集反馈和决策纠错机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。

上海合作组织秘书长诺罗夫表示，中国政府采取果断有力举措，特别是公开透明发布疫情信息，不仅体现了中国政府对人民生命健康的高度负责，也为地区和世界公共卫生事业发展作出重大贡献。

德国德中友协联合会在一份公开声明中对中国政府的应对举措给予了高度肯定。声明称，中国采取了非常严厉的措施来阻止病毒传播，并付出了极大努力。世界卫生组织对中国政府的开放态度和应对措施给予了高度评价。中国政府正尽其所能控制疫情。

“相比当年的非典防控，此次中国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情有两大明显进步：一是病毒检测水准提升，不仅检测技术有进步，而且检测人员更加专业。二是信息披露更加透明。”国际流行病学领域有“病毒猎手”之称的美国哥伦比亚大学教授维尔特·伊恩·利普金（Walter Ian Lipkin）接受人民网记者采访时，充分肯定中国此次防控疫情的表现。

正如习近平主席所说：“依靠中国人民的万众一心、集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础，以及丰富的实践经验，我们有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。”

春回大地，万物复苏。全国不少地方在防控疫情的同时，开始紧锣密鼓地备战春耕春播、复工复产。

等春来，又是一番好光景。

（刘叶婷、王晓霞、张悦、邓洁、刘以爽、鲁扬、曾书柔、吴三叶、赵健、施维、瓦利德、盛楚宜、赵瞳、周雨、实习生喻梦蝶）

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