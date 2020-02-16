王毅：美方所有针对中国的指责都是谎言

新华社德国慕尼黑2月15日电（记者沈忠浩）当地时间2月15日，国务委员兼外长王毅在德国第56届慕尼黑安全会议上发表演讲后与现场听众互动。慕安会主席伊申格尔表示，美国务卿蓬佩奥等人刚刚在这里又对中国提出各种批评，这对中国很不公平，中国值得国际社会更多理解和支持，而不是指责和恐惧。伊申格尔向王毅询问如何看待中美关系的现状和前景。

王毅表示，我也听说两位美国高官刚刚又在这里喋喋不休地指责和抹黑中国。看来无论他们走到什么地方，都要重复同样的抱怨。我在这里的回应是，美方所有针对中国的指责都是谎言，都不是事实。但如果把这些谎言的主角换成美国，那么这些谎言就会变成事实，就是真相。我们希望美国这个超级大国不要太丧失自信，更不要丧失理智。

王毅表示，中美两国建交40年了，双方关系中确实存在不少问题，有些是在交往中自然产生的，有些则完全是人为制造的。这些问题的根源在于，美国有些人并不希望看到中国的快速发展振兴，尤其不愿意接受一个社会主义大国在这个世界上取得成功。但这是不公平的。中国也有发展的权利，中国人民也有过上更美好生活的权利。中国走向现代化，是历史必然趋势，代表了人类进步的方向，是任何势力都不可能阻挡的！凭借5000年优秀文化的积淀，凭借14亿人民的勤劳智慧，凭借9000万中共党员的无私奉献，凭借中国特色社会主义的制度优势，我们一定能排除各种干扰破坏，如期实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族的伟大复兴。

王毅强调，中国的发展是世界和平力量的增长，是全球稳定因素的增强，值得国际社会共同欢迎。中方愿意同美方在平等和相互尊重基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。现在的一个重要课题是，双方应该坐下来，通过认真对话，找到社会制度不同的两个大国在这个星球上和平共处、进而合作共赢的互动模式。中国已经准备好了，希望美方能够相向而行。如果我们能够实现这个目标，不仅是中美两国人民之幸，也是世界各国之幸。只有这样，我们才能有效应对面临的各种全球性挑战，才能共同把这个人类唯一能够居住的星球建设得更好，实现人类命运共同体的前景。

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