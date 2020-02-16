世卫组织总干事：中国从源头上控制新冠肺炎疫情的措施令人鼓舞

新华社慕尼黑2月15日电（记者任珂 朱晟）世界卫生组织总干事谭德塞15日在德国慕尼黑表示，中国采取的从源头上控制新冠肺炎疫情的措施令人鼓舞，尽管这些措施让中国付出了很大代价，但为世界争取了时间，减缓了病毒向世界其他地方传播的速度。

14日开幕的第56届慕尼黑安全会议（慕安会）正值新冠肺炎疫情暴发，谭德塞专程前来参会，会议主办方还组织了一场有关此次疫情的边会。

谭德塞15日在慕安会主会场介绍当前疫情时说：“我已经多次称赞中国，我还会继续这么做，正如我称赞任何从源头上应对疫情暴发从而保护本国人民以及世界人民的国家一样。”

谭德塞说，应对当前的“COVID-19”疫情，需要国际社会团结起来，而不是污名化。“应对疫情的暴发，国际社会最大的敌人不是新冠病毒本身，而是导致人们对立的污名化。”

谭德塞说，在对抗疫情的同时，国际社会还需要同虚假信息和谣言做斗争。假新闻比病毒传播得更快，也非常危险。谣言和虚假信息阻碍了国际社会对疫情作出反应。为此，世卫组织正在与一些搜索引擎和社交媒体公司合作。

谭德塞呼吁国际社会加强应对公共卫生危机的意识。他认为，埃博拉和“COVID-19”疫情的暴发再次表明，国际社会做好准备而不是恐慌有多么重要。当前事实表明，国际社会还没有准备好。“全世界在应对恐怖主义袭击方面花费巨大，但却在预防病毒攻击上花费很少。然而病毒攻击可能比恐袭更加致命，在政治、经济和社会领域的破坏也更大。这是一种危险的短视。”

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